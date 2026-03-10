< sekcia Zahraničie
Trump pre Fox News naznačil ochotu rokovať s Iránom
Trump v pondelok na tlačovej konferencii na Floride pred cestou do Washingtonu vyhlásil, že vojna na Blízkom východe sa už čoskoro skončí.
Autor TASR
Washington 10. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre stanicu Fox News pripustil, že by možno bol ochotný rokovať s Iránom. Záleží však podľa neho na podmienkach, ktoré bližšie nespresnil. Zopakoval, že americká vojenská operácia proti islamskej republike prekonala očakávania, ale prekvapilo ho, že Irán v odvete udrel na štáty Perzského zálivu. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Trump v pondelok na tlačovej konferencii na Floride pred cestou do Washingtonu vyhlásil, že vojna na Blízkom východe sa už čoskoro skončí. Zároveň pohrozil Teheránu ešte rozsiahlejším útokom, ak zablokuje dodávky ropy, ktorej ceny v dôsledku konfliktu prudko vzrástli.
V neskoršom rozhovore pre Fox News zverejnenom v utorok si šéf Bieleho domu opäť pochvaľoval pokračujúcu spoločnú operáciu USA a Izraela, ktorá má podľa neho úspešný priebeh. „Výsledok ďaleko prekonal očakávania v takomto ranom štádiu,“ uviedol s odkazom na údery, ktoré obe krajiny voči islamskej republike podnikajú od 28. februára.
Vedenie Iránu má podľa Trumpa záujem o obnovenie rokovaní so Spojenými štátmi. „Počul som, že by sa veľmi radi rozprávali. Viete, ak sa nad tým zamyslíte, vlastne už nemusíme hovoriť, ale je to možné,“ citovala Trumpa americká stanica.
Republikánsky prezident v rozhovore tiež zopakoval, že nie je spokojný s voľbou Modžtabu Chameneího za iránskeho najvyššieho duchovného vodcu. „Neverím, že dokáže pokojne žiť,“ tvrdil o synovi ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul pri amerických a izraelských útokoch v ich prvý deň.
Trump tiež povedal, že ho prekvapilo, že Irán zaútočil raketami a dronmi na krajiny Perzského zálivu v reakcii na útoky USA a Izraela. „Jednou z vecí, ktoré ma najviac prekvapili, bolo, keď zaútočili na krajiny, ktoré na nich nezaútočili,“ dodal.
