Trump pre pandémiu dočasne zakáže imigráciu do krajiny

Washington 21. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že podpíše výkonné nariadenie na dočasný zákaz imigrácie do USA v súvislosti s pretrvávajúcou koronavírusovou krízou.



"Vo svetle útoku neviditeľného nepriateľa, ako aj nutnosti chrániť pracovné miesta našich skvelých amerických občanov podpíšem výkonné nariadenie na dočasný zákaz imigrácie do Spojených štátov," napísal v noci na utorok Trump na Twitteri, avšak bez uvedenia ďalších detailov.



Bezprostredne nebolo jasné, akých imigračných programov sa jeho avizované opatrenie dotkne, informovala tlačová agentúra AP a ďalšie médiá.



Trump stojí aj za cestovným zákazom do Spojených štátov pre osoby prichádzajúce z Číny a ťažko zasiahnutých európskych krajín, tvrdiac, že to prispelo k spomaleniu šírenia koronavírusu v USA. Pre pandémiu bol na niekoľko týždňov pozastavený takmer celý proces schvaľovania víz ministerstvom zahraničných vecí, a to vrátane imigračných víz.



K opatreniu prichádza v čase, keď počet mŕtvych v súvislosti s koronavírusovým ochorením COVID-19 presiahol v USA 42.000, pričom infikovaných je vyše 750.000 osôb. Ekonomika krajiny sa zastavila a približne 22 miliónov ľudí počas uplynulého mesiaca požiadalo o dávky v nezamestnanosti.



Biely dom podľa stanice BBC tvrdí, že najhoršiu fázu pandémie už Spojené štáty prekonali a krajina sa môže opäť postupne vracať k normálu. USA sa už predtým dohodli s Kanadou i Mexikom na rozšírení hraničných reštrikcií o nie nevyhnutnom pohybe prinajmenšom do polovice mája.