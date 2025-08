Trump: Pre provokatívne reči Medvedeva nasadíme jadrové ponorky

Washington 1. augusta (TASR) — Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že pre provokatívne vyjadrenia podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva nariadil vyslanie dvoch amerických jadrových ponoriek do oblastí v blízkosti ruského pobrežia. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Na základe veľmi provokatívnych vyhlásení bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva, ktorý je teraz podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie, som nariadil nasadenie dvoch jadrových ponoriek do príslušných oblastí pre prípad, že by išlo o viac než o hlúpe a poburujúce vyhlásenia,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



„Slová sú veľmi dôležité a môžu mať často nezamýšľané následky. Dúfam, že toto nebude jeden z takýchto prípadov,“ dodal americký prezident.



Trump neuviedol, či mal na mysli jadrové ponorky alebo ponorky s jadrovými zbraňami. Nešpecifikoval ani miesta ich vyslania, ktoré americká armáda zvyčajne drží v tajnosti.



Trump začiatkom týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním šéfa Kremľa Vladimira Putina vo veci vojny na Ukrajine a oznámil, že 50-dňovú lehotu, ktorú dal pred dvoma týždňami Rusku na jej ukončenie, skrátil na desať dní. V prípade jej nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Medvedev vtedy vyhlásil, že Trump hrá s Moskvou „hru s ultimátami“, ktorá môže vyústiť do vojny.



Šéf Bieleho domu vo štvrtok upozornil Medvedeva, aby si dával pozor na jazyk. Medvedev svojimi varovaniami o možnej vojne Ruska s USA podľa Trumpa vstupuje na veľmi nebezpečnú pôdu. Na toto vyhlásenie Medvedev reagoval, že „ak niektoré vyjadrenia bývalého prezidenta Ruska vyvolávajú takú nervóznu reakciu prezidenta USA, znamená to, že Rusko má vo všetkom pravdu a bude pokračovať vo svojej vlastnej ceste“.



Medvedev je blízkym spojencom Putina a hoci ho Západ kedysi považoval na ruské pomery za liberálnejšieho politika, teraz sa podľa agentúry Reuters prezentuje ako tvrdý zástanca invázie na Ukrajinu s nekompromisným postojom voči Kyjevu a jeho západným spojencom.