Trump pre Reuters: Nie je jasné, či Irán ešte má jadrový program

Washington 13. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že nie je jasné, či Irán po izraelských útokoch ešte má jadrový program. Izraelská armáda medzičasom oznámila, že dosiaľ zasiahla viac ako 200 cieľov v Iráne, píše TASR.



„Nikto nevie. Bol to veľmi zničujúci zásah,“ povedal Trump na to, či Irán ešte má jadrový program. Izrael v piatok podnikol útoky na Irán, ktoré podľa najnovšieho vyjadrenia izraelskej armády zasiahli asi 200 cieľov vrátane jadrových a vojenských objektov.



„Dosiaľ sme zasiahli viac ako 200 cieľov a pokračujeme v útokoch,“ povedal hovorca izraelskej armády, informuje AFP.



Izrael tvrdí, že cieľom boli aj továrne na balistické rakety a vojenskí predstavitelia. Piatkové útoky označil za začiatok dlhodobej operácie, ktorá má zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň.



Šéf Bieleho domu povedal, že Washington má naďalej na nedeľu naplánované jadrové rozhovory s Iránom, ale podľa jeho slov si nie je istý, či sa uskutočnia. Vyhlásil, že ešte nie je neskoro na to, aby Irán uzavrel dohodu.



Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff by sa mal podľa plánu v nedeľu stretnúť s iránskou delegáciou v Ománe. Avšak Reuters tvrdí, že izraelské útoky vyvolali pochybnosti o tom, či sa stretnutie uskutoční.



Americký prezident sa podľa Reuters pôvodne snažil oddialiť izraelský útok, aby dal diplomacii viac času. Povedal však, že Iráncom dal 60 dní „a dnes je 61.“. Trump taktiež tvrdí, že vopred vedel o pláne Izraela zaútočiť na Irán. Upresnil, že v nedeľu diskutoval s hlavnými poradcami pre národnú bezpečnosť okrem iného aj o Iráne. Následne v pondelok diskutoval o Iráne aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



„Všetko sme vedeli a ja som sa snažil zachrániť Irán pred ponížením a smrťou. Veľmi som sa snažil ich zachrániť, pretože by som bol rád, keby sa podarilo dosiahnuť dohodu. Dohoda je stále možná, ešte nie je neskoro,“ dodal Trump.



Prezident USA tiež povedal, že nemá obavy z vypuknutia regionálnej vojny po izraelských útokoch. Na otázku, či by Spojené štáty podporili Izrael proti iránskym protiútokom, Trump povedal, že on podporuje Izrael a USA sú najbližším spojencom Izraela.