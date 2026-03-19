Trump pred Takaičiovou žartoval o útoku na Pearl Harbor
Japonskú premiérku svojím výrokom šéf Bieleho domu podľa viacerých médií očividne zaskočil.
Autor TASR
Washington 19. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok zaskočil japonskú premiérku Sanae Takaičiovú, ktorú prijal v Bielom dome, výrokom o japonskom útoku na americkú základňu Pearl Harbor z decembra 1941. Ten spomenul, keď obhajoval rozhodnutie vopred neoznámiť svojim spojencom, že sa chystá podniknúť útok na Irán. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Trumpa sa počas mimoriadne priateľského stretnutia s Takaičiovou jeden z prítomných novinárov opýtal, prečo neinformoval spojencov USA predtým, než Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán. Prezident uviedol, že o plánoch vopred nikomu nepovedali.
„Chceli sme prekvapenie. A kto sa vyzná v prekvapeniach lepšie než Japonsko? Prečo ste mi nepovedali o Pearl Harbore?“ vtipkoval 79-ročný republikánsky prezident, usadený vedľa Takaičiovej, s odkazom na námornú základňu Spojených štátov na Havaji, ktorá sa 7. decembra 1941 stala cieľom prekvapivého úderu japonských vzdušných a námorných síl.
Japonskú premiérku svojím výrokom šéf Bieleho domu podľa viacerých médií očividne zaskočil. Takaičiová podľa Reuters vyvalila oči a posunula sa na stoličke, keď Trump v Oválnej pracovni pripomenul moment, po ktorom USA vyhlásili Japonsku vojnu a neskôr sa začali aktívne zapájať do druhej svetovej vojny.
Pri útoku na Pearl Harbor zahynulo viac než 2000 Američanov a bola poškodená alebo zničená väčšina americkej flotily ukotvená na základni. Vtedajší americký prezident Franklin D. Roosevelt to svojho času v krátkom prejave pred Kongresom USA nazval „deň, ktorý navždy zostane dňom hanby“.
Boje medzi cisárskym Japonskom a spojeneckými vojskami na čele s USA pokračovali až do augusta 1945. Dramatický obrat nastal po zhodení amerických atómových bômb na japonské mestá Hirošima a Nagasaki (6. a 9. augusta 1945), ktoré mali státisíce obetí. Nasledovala kapitulácia Japonska, ktorú 15. augusta 1945 oznámil Cisár Hirohito, pričom formálne bola podpísaná 2. septembra toho roku.
Pre Japoncov zostáva vojnová história citlivou témou. Samotná Takaičiová je podľa AFP známa svojimi nacionalistickými názormi; v minulosti napríklad vyhlásila, že Japonsko viedlo obrannú vojnu a že sa príliš často ospravedlňovalo ázijským národom, ktoré znášali utrpenie.
