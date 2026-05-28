Trump pred voľbami v Arménsku vyjadril podporu premiérovi Pašinjanovi
Autor TASR
Washington 28. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v stredu podporu arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinjanovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia už na budúci mesiac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pašinjan „má moju ÚPLNÚ a ABSOLÚTNU podporu“, napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Trump ďalej uviedol, že „Spojené štáty a Arménsko čoskoro spoločne položia základný kameň“ projektu TRIPP, „ktorý transformuje Južný Kaukaz a pomôže našim skvelým americkým energetickým spoločnostiam získať prístup od Strednej Ázie až po Spojené štáty“. Pašinjana označil za „veľkého priateľa a lídra“, ktorý „robí svoju krajinu silnou, bohatou a veľmi bezpečnou!“.
„Nikol plne zdieľa moju víziu MIERU a PROSPERITY pre Arménsko a celý región Južného Kaukazu,“ napísal Trump. „Z týchto dôvodov má Nikol moju ÚPLNÚ a ABSOLÚTNU podporu pre znovuzvolenie (vo voľbách) 7. júna 2026,“ uviedol Trump, pričom skopíroval svoju obľúbenú formuláciu, ktorú často používa pri podpore domácich politických kandidátov, všíma si AFP.
Táto politická podpora prichádza deň po tom, čo americký minister zahraničných vecí Marco Rubio navštívil Arménsko počas spiatočnej cesty zo svojho viacdňového turné po Indii. Trump vo svojom stredajšom príspevku dodal, že Rubio „posunul vpred niekoľko dôležitých dohôd pre obe naše krajiny“.
Arménsky premiér sa v poslednom období usiluje o uvoľnenie závislosti svojej krajiny na Moskve a budovanie bližších vzťahov so Západom, pripomína AFP.
Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Nikolu Pašinjana čoraz napätejšie. Zhoršili sa predovšetkým po tom, ako ruské mierové jednotky v septembri 2023 nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu.
Jerevan sa však v posledných rokoch snaží prehĺbiť vzťahy s Európskou úniou. Arménsky parlament vlani schválil návrh zákona o začatí prístupového procesu do EÚ. V krajine sa 7. júna konajú parlamentné voľby.
