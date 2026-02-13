Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump pred voľbami v Maďarsku opäť podporil Orbána

Prezident Donald Trump hovorí s novinármi pred nástupom do vrtuľníka Marine One na južnom trávniku Bieleho domu v piatok 13. februára 2026 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Orbán a Trump by sa mali stretnúť vo Washingtone budúci týždeň pri príležitosti inauguračného stretnutia Trumpovej Rady mieru.

Autor TASR
Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social opäť podporil maďarského premiéra Viktora Orbána pred blížiacimi sa voľbami v krajine. Šéf maďarskej vlády podľa neho dosiahol významné úspechy a je silným lídrom, ktorý je vo svete rešpektovaný, informuje TASR.

Viktor sa usiluje chrániť Maďarsko, rozvíjať hospodárstvo, vytvárať pracovné miesta, podporovať obchod, zastaviť nelegálnu imigráciu a zabezpečiť právo a poriadok,“ uviedol Trump a zdôraznil posilnenie vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami od svojho nástupu do Bieleho domu.

Trump pripomenul, že Orbána podporil aj pred voľbami v roku 2022 a je jeho cťou tak urobiť znova. "Viktor Orbán je skutočný priateľ, bojovník a víťaz, ktorý má moju úplnú a absolútnu podporu,“ napísal Trump. „Veľký maďarský ľud nikdy nesklame,“ vyhlásil americký prezident.

Orbán a Trump by sa mali stretnúť vo Washingtone budúci týždeň pri príležitosti inauguračného stretnutia Trumpovej Rady mieru. Maďarsko tiež v pondelok navštívi americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

V Maďarsku sa pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať 12. apríla, v súčasnosti vyostruje kampaň. Prieskumy verejnej mienky naznačujú tesný súboj medzi stranou TISZA opozičného lídra Pétera Magyara a Fideszom premiéra Orbána.
