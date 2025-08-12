< sekcia Zahraničie
Trump predĺžil „colné prímerie“ s Čínou o ďalších 90 dní
Obe ekonomické superveľmoci pracujú na dosiahnutí dohody o znížení obchodného napätia po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil prísne clá na desiatky krajín.
Autor TASR
Washington 12. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok večer podpísal dekrét, ktorým oddialil zavedenie vyšších ciel na dovoz čínskych tovarov o ďalších 90 dní. Urobil tak iba niekoľko hodín predtým než by v utorok vypršalo „colné prímerie“, teda dočasné zníženie vzájomných vysokých ciel medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Trump o tom informoval na svojej sociálnej sieti Truth, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Práve som podpísal nariadenie, ktorým sa predlžuje pozastavenie ciel na Čínu o ďalších 90 dní. Všetky ostatné prvky dohody zostávajú nezmenené,“ napísal Trump. Znížené colné sadzby tak zostanú v platnosti do 10. novembra.
V priebehu pondelka nebolo jasné, či Trump colné prímerie predĺži. „Uvidíme, čo sa stane,“ povedal americký prezident na tlačovej konferencii. „Rokovali celkom pekne. Vzťahy medzi mnou a prezidentom Si Ťin-pchingom sú dobré,“ uviedol.
V texte dekrétu zverejnenom na webe Bieleho domu sa uvádza, že Washington pokračuje v diskusiách s Pekingom „s cieľom riešiť nedostatok obchodnej reciprocity vo vzájomných hospodárskych vzťahoch“. Úrad prezidenta USA tiež konštatuje, že Čína naďalej „podniká významné kroky na nápravu“ sťažností zo strany Washingtonu.
Obe ekonomické superveľmoci pracujú na dosiahnutí dohody o znížení obchodného napätia po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil prísne clá na desiatky krajín. V máji sa Čína a USA dohodli na 90-dňovom prímerí a minulý mesiac v Štokholme sa dohodli na ďalších rokovaniach o predĺžení prímeria po termíne 12. augusta. Májová dohoda dočasne znížila clá o 115 percent, pričom v USA klesli clá na čínsky tovar na 30 percent, zatiaľ čo clá Pekingu na americké výrobky sa znížili na 10 percent.
Po júlovom kole obchodných rokovaní medzi Čínou a USA v Štokholme čínski a americkí predstavitelia uviedli, že očakávajú predĺženie lehoty o ďalších 90 dní.
