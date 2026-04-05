< sekcia Zahraničie
Trump predĺžil ultimátum pre Irán do utorka večera
Šéf Bieleho domu v rozhovore pre denník Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že novým termínom na otvorenie Hormuzského prielivu je utorok večer.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 5. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu predĺžil ultimátum, ktoré dal Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, do utorka večera washingtonského času. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Šéf Bieleho domu v rozhovore pre denník Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že novým termínom na otvorenie Hormuzského prielivu je utorok večer. Neskôr v príspevku na sociálnej sieti Truth Social bez uvedenia akýchkoľvek ďalších informácií napísal len „utorok, 20.00 h východného času“ (streda 02.00 h SELČ).
Americký prezident v prípade nesplnenia jeho podmienok pohrozil Iránu útokmi na kritickú infraštruktúru. „Spomeňte si, keď som dal Iránu desať dní na to, aby UZAVREL DOHODU alebo OTVORIL HORMUZSKÝ PRIELIV. Čas sa kráti – zostáva 48 hodín, kým sa na nich zosype peklo,“ napísal Trump v sobotu v príspevku na Truth Social.
