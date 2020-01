Trump predstaví svoj blízkovýchodný plán v utorok

Washington 27. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že svoj "mierový plán" pre Blízky východ zverejní v utorok na poludnie miestneho času (18.00 h SEČ), informovala agentúra DPA.



"Chystáme sa to oznámiť zajtra o 12.00 h. Chystáme sa predstaviť plán. Uvidíme, či sa uchytí alebo nie. Ak áno, bude to skvelé a ak nie, tak to prežijeme," povedal Trump.



Trump v pondelok v Bielom dome privítal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, uviedla agentúra Reuters.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že sa teší na utorok ako deň, ktorý vďaka zverejneniu Trumpovho plánu vstúpi do histórie.



Zároveň sa americkému prezidentovi poďakoval za presťahovanie amerického veľvyslanectva do Jeruzalema a za nekompromisný postoj USA voči Iránu. Islamskú republiku Irán označil za "najviac antisemitský režim na planéte".



Iránsky minister zahraničných veci Džavád Zaríf Trumpov mierový plán pre Blízky východ označil za "klamlivý".



Podľa Zarífa by bolo lepšie, ak by Spojené štáty prijali demokratické riešenie, ktoré navrhol iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Ide o referendum, v ktorom by o svojej budúcnosti rozhodli všetci obyvatelia Palestíny - moslimovia, židia i kresťania.