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Trump predstavil lietadlo z Kataru, ktoré bude prezidentským špeciálom
Prezident USA prijal toto lietadlo ako dar od Kataru v máji 2025.
Autor TASR
Washington 20. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok predstavil lietadlo typu Boeing 747, ktoré dostal ako dar od Kataru, a ktoré sa má stať budúcim prezidentským špeciálom. Trump tak urobil napriek kritike, ktorej čelí za prijatie tohto luxusného lietadla, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Predchádzajúce lietadlo malo približne 35 rokov a už bol najvyšší čas,“ vyhlásil Trump počas prezentácie pred obrovským jumbo jetom. Ako ďalej uviedol, nové lietadlo je „prakticky dvakrát väčšie“ než jeho predchodca a na štartovacej dráhe vyzerá ešte mohutnejšie. Opísal ho tiež ako „najväčšie Air Force One, aké bolo kedy zostrojené“.
„Letí ďalej a rýchlejšie než ktorékoľvek doterajšie Air Force One,“ dodal Trump.
Prezident USA prijal toto lietadlo ako dar od Kataru v máji 2025. Oponenti ho vtedy obvinili, že prijal úplatok od cudzej vlády. Stroj sa momentálne nachádza v hangári na základni Joint Base Andrews neďaleko Washingtonu, kde ho čakajú testovacie lety pred oficiálnym zaradením do prezidentskej flotily Air Force One.
Upravené katarské prúdové lietadlo dostalo nový náter v červenej, bielej a tmavomodrej farbe. Ide o zmenu oproti svetlomodro-bielej farebnej kombinácii, ktorá sa doteraz používala celé desaťročia. Podľa vyjadrenia amerického letectva prešiel stroj finálnymi technickými úpravami podľa platných predpisov.
Trump si lietadlo osobne prezrel ešte pred svojím vyhlásením pre médiá na spomínanej leteckej základni, pričom už predtým uviedol, že chce, aby bol stroj zaradený do služby do osláv 250. výročia založenia Spojených štátov, ktoré pripadajú na 4. júla – Deň nezávislosti.
V piatok vyjadril nádej, že nový stroj využije už na nadchádzajúcu cestu do Turecka, kde sa začiatkom júla v Ankare zúčastní na summite NATO. Zároveň bez bližších podrobností uviedol, že s Boeingom 747 plánuje letieť aj na „schôdzku do Číny“.
Podľa predchádzajúcich správ sa hodnota tohto Boeingu 747 odhaduje na približne 400 miliónov dolárov (348,76 milióna eur). Neobvyklý dar od zahraničného partnera vyvolal v USA právne aj etické otázky, pripomína DPA. Demokrati označili tento krok za „bezočivú korupciu“ a pohrozili protestnými krokmi v Kongrese.
Trump obhajuje prijatie lietadla argumentom, že odmietnuť „bezplatné, veľmi drahé lietadlo“ by bolo hlúpe, pretože to šetrí peniaze amerických daňových poplatníkov. Kritiku odmietli aj katarskí predstavitelia. Predseda tamojšej vlády Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání pre televíziu CNN uviedol, že podľa neho išlo o úplne bežnú transakciu medzi dvoma vládami.
„Predchádzajúce lietadlo malo približne 35 rokov a už bol najvyšší čas,“ vyhlásil Trump počas prezentácie pred obrovským jumbo jetom. Ako ďalej uviedol, nové lietadlo je „prakticky dvakrát väčšie“ než jeho predchodca a na štartovacej dráhe vyzerá ešte mohutnejšie. Opísal ho tiež ako „najväčšie Air Force One, aké bolo kedy zostrojené“.
„Letí ďalej a rýchlejšie než ktorékoľvek doterajšie Air Force One,“ dodal Trump.
Prezident USA prijal toto lietadlo ako dar od Kataru v máji 2025. Oponenti ho vtedy obvinili, že prijal úplatok od cudzej vlády. Stroj sa momentálne nachádza v hangári na základni Joint Base Andrews neďaleko Washingtonu, kde ho čakajú testovacie lety pred oficiálnym zaradením do prezidentskej flotily Air Force One.
Upravené katarské prúdové lietadlo dostalo nový náter v červenej, bielej a tmavomodrej farbe. Ide o zmenu oproti svetlomodro-bielej farebnej kombinácii, ktorá sa doteraz používala celé desaťročia. Podľa vyjadrenia amerického letectva prešiel stroj finálnymi technickými úpravami podľa platných predpisov.
Trump si lietadlo osobne prezrel ešte pred svojím vyhlásením pre médiá na spomínanej leteckej základni, pričom už predtým uviedol, že chce, aby bol stroj zaradený do služby do osláv 250. výročia založenia Spojených štátov, ktoré pripadajú na 4. júla – Deň nezávislosti.
V piatok vyjadril nádej, že nový stroj využije už na nadchádzajúcu cestu do Turecka, kde sa začiatkom júla v Ankare zúčastní na summite NATO. Zároveň bez bližších podrobností uviedol, že s Boeingom 747 plánuje letieť aj na „schôdzku do Číny“.
Podľa predchádzajúcich správ sa hodnota tohto Boeingu 747 odhaduje na približne 400 miliónov dolárov (348,76 milióna eur). Neobvyklý dar od zahraničného partnera vyvolal v USA právne aj etické otázky, pripomína DPA. Demokrati označili tento krok za „bezočivú korupciu“ a pohrozili protestnými krokmi v Kongrese.
Trump obhajuje prijatie lietadla argumentom, že odmietnuť „bezplatné, veľmi drahé lietadlo“ by bolo hlúpe, pretože to šetrí peniaze amerických daňových poplatníkov. Kritiku odmietli aj katarskí predstavitelia. Predseda tamojšej vlády Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání pre televíziu CNN uviedol, že podľa neho išlo o úplne bežnú transakciu medzi dvoma vládami.