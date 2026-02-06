< sekcia Zahraničie
Trump predstavil web ponúkajúci zlacnené lieky
Biely dom uviedol, že TrumpRx ponúka viac ako 40 populárnych liekov.
Autor TASR
Washington 6. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok predstavil webovú stránku „TrumpRx“, ktorá umožní nákup zlacnených liekov priamo od výrobcov napríklad na chudnutie alebo na podporu plodnosti. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a magazínu Politico.
„Dnes večer sme tu, aby sme oslávili spustenie jednej z najprevratnejších iniciatív v oblasti zdravotnej starostlivosti všetkých čias. Nič podobné tu ešte nebolo,“ vyhlásil Trump v Bielom dome. „Od dnešného večera budú desiatky najčastejšie používaných liekov na predpis k dispozícii so značnými zľavami pre všetkých spotrebiteľov,“ dodal.
Biely dom uviedol, že TrumpRx ponúka viac ako 40 populárnych liekov. Používatelia si na webe budú môcť vyhľadať liek, vytlačiť kupón a predložiť ho v lekárni, aby ich mohli kúpiť za zníženú cenu. Podľa prezidenta tam čoskoro budú aj ďalšie lieky.
AFP vysvetľuje, že farmaceutické spoločnosti poskytujú zlacnené lieky na základe nedávnych dohôd s Trumpovou administratívou. Výmenou dostali viaceré výhody, vrátane colnej úľavy.
Trump oznámil, že prostredníctvom tejto stránky budú ponúkať svoje lieky na chudnutie aj farmaceutické giganty Eli Lilly a Novo Nordisk. Cena lieku Ozempic (Novo Nordisk) sa zníži z viac ako 1000 dolárov na 199 dolárov mesačne a cena lieku Wegovy (Eli Lilly) klesne rovnako na 199 dolárov z 1300. Podľa webovej stránky však budú ceny po prvých dvoch mesiacoch postupne stúpať.
Táto iniciatíva pravdepodobne neprinesie významné úspory pre väčšinu pacientov, pretože mnohí Američania môžu získať lieky za nižšiu cenu už prostredníctvom svojho zdravotného poistenia, dodáva Politico.
Podľa AFP je predstavenie webu súčasťou Trumpovho úsilia zmierniť hnev voličov spôsobený rastom životných nákladov pred novembrovými tzv. midterm election. Konajú sa v polovici funkčného obdobia prezidenta a volí sa v nich Snemovňa reprezentantov, približne tretina Senátu a podľa jednotlivých štátov často aj guvernéri, miestne parlamenty či sudcovia.
