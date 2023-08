Trump predstúpil pred súd v prípade obvinení zo snahy zvrátiť voľby

Washington 3. augusta (TASR) – Bývalý americký prezident Donald Trump predstúpil vo štvrtok pred federálny súd vo Washingtone v prípade obvinení, že viedol sprisahanie s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb z roku 2020. Očakáva sa, že po oficiálnej obžalobe sa vyjadrí, že je nevinný. Sudkyňa tiež určí podmienky jeho ponechania na slobode počas ďalšieho priebehu procesu. TASR o tom informuje podľa stanice CNN a agentúry AFP.



Pojednávanie sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení v budove federálneho súdu na dohľad od Kapitolu, sídla Kongresu USA, do ktorého 6. januára 2021 vtrhli stúpenci Trumpa, aby zabránili potvrdeniu víťazstva jeho súpera Joea Bidena vo voľbách.



Trumpa v utorok 2. augusta obvinili v rámci vyšetrovania jeho snáh o zvrátenie výsledkov volieb z novembra 2020.



Žaloba predložená osobitným vyšetrovateľom Jackom Smithom obsahuje štyri body. Exprezident je obvinený zo sprisahania s cieľom dopustiť sa podvodu voči Spojeným štátom či z bránenia úradného výkonu, zasadnutia Kongresu.



"Cieľom sprisahania bolo zvrátiť legitímne výsledky prezidentských volieb z roku 2020 vedomým tvrdením o volebnom podvode," uvádza sa v obžalobe.



Smith spojil konanie Trumpa priamo s útokom na Kapitol, ktorý podľa neho "poháňali klamstvá" obvineného. Podľa žaloby Trump vedel, že jeho tvrdenia o volebnom víťazstve sú nepravdivé. Opakoval ich však, "aby sa zdali byť legitímnymi a aby vytvoril intenzívnu celonárodnú atmosféru nedôvery a hnevu a narušil tak dôveru verejnosti v priebeh volieb".



Trump je prvým exprezidentom USA, ktorý sa musí pred súdom zodpovedať z obvinení z trestných činov – a to vo viacerých prípadoch. V novej žalobe ide po prvý raz o jeho konanie počas pôsobenia v Bielom dome, uviedla agentúra DPA.



Tretia a dosiaľ najvážnejšia obžaloba Trumpa prišla v čase, keď sa snaží o návrat do Bieleho domu ako favorizovaný kandidát na získanie nominácie Republikánskej strany vo voľbách v roku 2024.



V máji budúceho roka sa začne proces v prípade obvinení, že vo svojej rezidencii na Floride ukrýval tajné dokumenty. Exprezidenta obvinili aj v New Yorku v súvislosti s podplácaním pornoherečky. V oboch prípadoch trvá na svojej nevine.



Usvedčenie v žiadnom z prípadov by mu však nebránilo v kandidovaní na prezidenta alebo vo výkone tejto funkcie, približuje agentúra AP.