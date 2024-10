Trump preferuje diktátorský spôsob vládnutia, varuje exšéf štábu Kelly

Washington 23. októbra (TASR) - Bývalý šéf štábu exprezidenta USA Donalda Trumpa John Kelly tvrdí, že Trump zapadá do všeobecnej definície fašizmu a určite uprednostňuje diktátorský prístup k vláde. Povedal to v rozhovoroch pre denník The New York Times a magazín The Atlantic, ktoré zverejnili v utorok, píše TASR.



Kelly je bývalý generál námornej pechoty, funkciu šéfa Trumpovho štábu zastával v rokoch 2017 až 2019. Predtým pôsobil aj ako minister pre vnútornú bezpečnosť.



Jeho najnovšie vyjadrenia na adresu Trumpa prichádzajú menej než dva týždne pred prezidentských voľbami v USA, v ktorých sa republikánsky exprezident stretne so súčasnou viceprezidentkou a demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou.



Pred Trumpom už predtým varovali jeho bývalí spolupracovníci v Bielom dome. Vyjadrovali sa k tomu, ako sa pozerá na prezidentský úrad a ako by vykonával moc, keby sa vrátil do funkcie.



Kelly tvrdí, že Trump kedysi v ich konverzácii vyjadril želanie, aby mu jeho vojenský personál preukazoval rovnakú úctu ako nacistickí generáli vodcovi Adolfovi Hitlerovi počas druhej svetovej vojny.



Trumpov volebný tím toto tvrdenie poprel ako absolútne nepravdivé s tým, že exprezident nič také nepovedal. Hovorca Steven Cheung tiež označil Kellyho výpovede o jeho pôsobení v Bielom dome za "vyvrátené príbehy".



Kelly by podľa svojich slov v mnohých prípadoch s niektorými politikami Trumpa súhlasil. Zdôraznil však, že "je veľmi nebezpečné, ak je do vysokej funkcie zvolený nesprávny človek".



Trump je "určite autoritár" a "obdivuje ľudí, ktorí sú diktátormi", povedal pre denník NYT tento bývalý generál. Ako ďalej pokračoval, Trump "nikdy neprijal skutočnosť, že nie je najmocnejším mužom na svete - a pod mocou rozumiem schopnosť robiť čokoľvek a kedykoľvek chce".



Pre The Atlantic povedal, že sa cítil nútený o tomto prehovoriť vzhľadom na Trumpove nedávne vyhlásenia o použití armády. Trump navrhol v prípade chaosu počas volebného dňa nasadiť "Národnú gardu alebo v krajnom prípade aj armádu proti... radikálnym ľavicovým šialencom", ktorých považuje za najväčšiu hrozbu pre verejný poriadok počas hlasovania.



Kelly v rozhovoroch tiež zdôraznil, že voliči by pri výbere prezidenta mali skôr zvážiť spôsobilosť a charakter - a to dokonca viac než postoje kandidáta k jednotlivým otázkam.