Trump: Prehra Orbána ma neznepokojuje, Magyar je dobrý človek
Trump počas volebnej kampane v Maďarsku opakovane vyjadril Orbánovi podporu.
Washington 15. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump povedal v utorok reportérovi stanice ABC News Jonathanovi Karlovi, že prehra Viktora Orbána v maďarských parlamentných voľbách ho neznepokojuje a že sa mu páči pravdepodobný budúci premiér Péter Magyar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Myslím si, že nový premiér odvedie dobrú prácu, je to dobrý človek,“ uviedol šéf Bieleho domu s tým, že si nie je istý, či by na situácii niečo zmenilo, keby do Budapešti namiesto viceprezidenta J. D. Vancea pricestoval on. „Bol výrazne pozadu. Ja som sa do toho veľmi nezapájal. Viktor je však dobrý človek,“ dodal.
Trump počas volebnej kampane v Maďarsku opakovane vyjadril Orbánovi podporu. Minulý týždeň sa dokonca prihovoril voličom počas návštevy Vancea, keď mu viceprezident pri svojom príhovore zatelefonoval.
Magyarova strana Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si pri tom ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Orbána.
