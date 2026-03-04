< sekcia Zahraničie
Trump premýšľa o možnej úlohe USA v Iráne po konflikte
Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump premýšľa o tom, akú úlohu by mohli USA zohrávať v budúcnosti Iránu po skončení konfliktu, a diskutuje o tom so svojimi poradcami, uviedla v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Myslím si, že je to niečo, čo prezident aktívne zvažuje a diskutuje o tom so svojimi poradcami a tímom pre národnú bezpečnosť, ale opäť, v súčasnosti sa sústredíme na zabezpečenie rýchleho a efektívneho úspechu operácie Ohromujúca zúrivosť,“ povedala Leavittová na tlačovom brífingu.
Americké spravodajské služby sa podľa nej zároveň zaoberajú správami, že najvyšším iránskym duchovým vodcom by sa po zabitom Alím Chameneím mohol stať jeho syn Modžtabá, ktorý prežil americko-izraelské útoky. Jeho otec pri nich zahynul už v prvý deň spustenia vojenskej operácie proti Iránu.
Päťdesiatšesťročný Modžtabá Chameneí je podľa Reuters iránskym vedením považovaný za potenciálneho nástupcu svojho otca, ktorý islamskú republiku viedol od roku 1989. Dlhé roky sa venoval budovaniu úzkych vzťahov s iránskymi Revolučnými gardami a získavaniu vplyvu v náboženských štruktúrach štátu.
Leavittová zopakovala, že zmena režimu v Iráne nepatrí medzi hlavné ciele prebiehajúcej operácie. Tie sú podľa Washingtonu štyri: zničiť iránsky raketový program, zlikvidovať jeho námorné sily, zakročiť proti Iránom podporovaným militantným skupinám a zabezpečiť, že Teherán nikdy nezíska jadrovú zbraň.
Trump však v posledných dňoch niekoľkokrát nabádal Iráncov, aby prevzali vládu nad svojou krajinou. V utorok tiež vyhlásil, že o budúcom vedení Iránu sa rozhodne až po skončení útokov. Najlepšie by však podľa neho bolo, keby sa k moci dostal niekto „zvnútra“ súčasného režimu.
