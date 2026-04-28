Trump pri návšteve kráľa Karola: Nemajú bližších priateľov než Britov
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok privítal v Bielom dome britského kráľa Karola III. a kráľovnú Kamilu, pričom vyhlásil, že Spojené štáty „nemajú bližších priateľov“ než Britov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Odkedy sme získali nezávislosť, Američania nemajú bližších priateľov než Britov,“ povedal Trump, pričom podľa francúzskej tlačovej agentúry narážal na skutočnosť, že táto návšteva sa koná pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov.
USA a Británia majú podľa Trumpa „špeciálny vzťah“ a vyjadril nádej, že „to tak aj vždy zostane“.
Americký prezident vo svojom prejave vyzdvihol britskú armádu, pričom uviedol, že „nikto nebojoval lepšie po boku“ Spojených štátov.
Po jeho prejave preleteli nad Bielym domom štyri americké lietadlá, zatiaľ čo Trump, jeho manželka Melania, kráľ Karol a kráľovná Kamila dianie sledovali, informuje AFP.
Karol III. v utorok - v druhý deň svojej štvordňovej návštevy - vystúpi v Kongrese, kde podľa očakávaní vyzve na „zmierenie a obnovu“ uprostred nedávnych napätí vo vzťahoch medzi USA a Britániou.
Trump v uplynulom období vyvíjal tlak na britského premiéra Keira Starmera, aby USA poskytol pomoc vo vojne s Iránom. Trump od začiatku vojny na Blízkom východe opakovane kritizuje predsedu britskej vlády a obviňuje ho, že nerobí dosť na podporu USA. Starmer totiž Američanom nepovolil využívanie britských základní na útoky. Neskôr svoje rozhodnutie prehodnotil. Šéf Bieleho domu však uviedol, že vzťahy medzi USA a Britániou už nie sú také ako kedysi.
Návšteva britského kráľa sa koná len niekoľko dní po streľbe, ku ktorej došlo počas sobotňajšieho galavečera združenia korešpondentov Bieleho domu (White House Correspondents’ Dinner). V sále hotela Washington Hilton, kde sa útok odohral, bol aj prezident USA Donald Trump a viceprezident J. D. Vance.
