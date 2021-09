Trump pri príležitosti výročia útokov kritizoval Bidenou vládu

Washington 11. septembra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v sobotu pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov na USA kritizoval vládu úradujúceho prezidenta Joea Bidena. Vyčítal jej "neschopnosť" pri sťahovaní vojakov z Afganistanu. Informovala o tom agentúra AFP.



Bývalý prezident Trump (2017-2021) vo videozázname uviedol, že 11. september "predstavuje pre našu krajinu veľký smútok".



Za neradostný Trump označil aj spôsob, akým USA minulý týždeň v Afganistane ukončili vojnu voči tým, ktorí Spojeným štátom spôsobili škodu.



"Joe Biden a jeho neschopná administratíva sa sklonili v porážke," povedal. USA budú mať podľa jeho slov ťažkosti spamätať sa zo zahanbenia, ktoré táto neschopnosť spôsobila.



Biden bol podľa Trumpových slov postavený do pozície "hlupáka". Trump takisto zvalil vinu na "zlé plánovanie, neuveriteľnú slabosť a vodcov, ktorí v skutočnosti nerozumejú tomu, čo sa deje".



USA si v sobotu pripomínajú 20. výročie útokov 11. septembra 2001, pri ktorých islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili v štyroch dopravných lietadlách na ciele v USA. Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center – WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Pri teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín, pričom zranenia utrpelo ďalších približne 6000 ľudí.



USA po útokoch z 11. septembra vyhlásili vojnu terorizmu a sformovali širokú protiteroristickú koalíciu.



Konkrétnou odpoveďou na teroristické útoky sa stala operácia Trvalá sloboda v Afganistane, ktorá sa začala 7. októbra 2001.



Trump sa vo februári 2020 dohodol s militantným hnutím Taliban na stiahnutí amerických vojsk z Afganistanu. Pôvodne sa tak malo stať do 1. mája 2021. Súčasný prezident USA Biden tento termín v apríli 2021 symbolicky posunul na 11. september 2021 – teda na 20. výročie teroristických útokov na newyorské mrakodrapy, avšak začiatkom júla 2021 oznámil, že misia USA v Afganistane sa skončí 31. augusta 2021. A tak sa aj stalo, keď z afganského hlavného mesta Kábul odleteli posledné lietadlá americkej armády.