Trump pricestoval do Miami, musí sa postaviť pred súd pre obvinenia

Miami 13. júna (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump pricestoval v pondelok do mesta Miami v štáte Florida, kde bude na súde čeliť obvineniam z federálnych trestných činov. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Podľa nového prieskumu Reutersu a spoločnosti Ipsos je drvivá väčšina republikánskych voličov presvedčená, že prípad proti exprezidentovi je politicky motivovaný. Problémy so súdmi teda jeho popularite neuškodili.



Trump, favorit na republikánsku nomináciu v prezidentských voľbách v roku 2024, sa má do súdnej siene v Miami dostaviť v utorok 15.00 h miestneho času (o 21.00 h SELČ) - vôbec prvýkrát v tomto prípade.



Prípad sa týka dokumentov o americkej národnej bezpečnosti, aj tých najcitlivejších, ktoré si Trump neoprávnene vzal pri odchode z Bieleho domu v januári 2021. Podľa žaloby federálni vyšetrovatelia z jeho floridskej rezidencie Mar-a-Lago odniesli pred rokom 13.000 dokumentov. Utajované dokumenty mal podľa obvinení uložené v kúpeľni, sprche, tanečnej sále, sklade, kancelárii, spálni a boli aj v priestoroch, kde sa konali verejné podujatia. Niektoré ležali rozhádzané na dlážke skladu, ukazujú fotografie.



Podľa žaloby obsahovali citlivé vojenské tajomstvá a Trump tiež údajne ukázal nepovolanej osobe dokument ministerstva obrany popisujúci "plán útoku" v inom štáte. Okrem toho klamal predstaviteľom úradov, keď chceli dokumenty od neho získať späť.



Trump, ktorý bude mať v stredu 77 rokov, vyhlásil, že je nevinný a že bude pokračovať v kampani za znovuzvolenie do prezidentského úradu v novembrových voľbách 2024.



"Dúfam, že celá krajina sleduje, čo stvára Amerike radikálna ľavica," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social pred odletom zo štátu New Jersey na Floridu.



Trump obviňuje prezidenta Joea Bidena, demokrata, zo zorganizovania federálneho súdneho prípadu, aby takto oslabil Trumpovou kampaň. Biden si udržiava od prípadu odstup a odmieta sa k nemu vyjadrovať.



Keďže Američania majú ešte v čerstvej pamäti útok Trumpových podporovateľov na Kongres zo 6. januára 2021, predstavitelia úradov majú teraz obavy z bezpečnostnej situácie.



Miamský policajný šéf Manny Morales povedal, že mesto sa pripravuje na dav do 50.000 ľudí a uzatvorí cesty v centre, ak to bude potrebné.