Trump pricestoval na návštevu Saudskej Arábie

Rijád 13. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok dopoludnia v Saudskej Arábii začal svoje turné po krajinách Blízkeho východu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Prezidentský špeciál Air Force One pristál na rijádskom letisku v sprievode saudských stíhačiek F-15. Amerického lídra privítal korunný princ Muhammad bin Salmán.



Ide o druhú zahraničnú cestu amerického prezidenta od jeho inaugurácie v januári tohto roka. Prvá viedla do Ríma, kde sa koncom apríla zúčastnil na pohrebe pápeža Františka.



Okrem Saudskej Arábie Trump v stredu navštívi Katar a vo štvrtok Spojené arabské emiráty. Nevylúčil ani návštevu Turecka, kde by sa vo štvrtok mohli uskutočniť priame rokovania medzi predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, prípadne aj stretnutie prezidentov Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina.



Trumpa sprevádza minister zahraničných vecí a poradca pre národnú bezpečnosť Marco Rubio a minister obrany Pete Hegseth. Očakáva sa, že americký prezident ponúkne Saudskej Arábii balík vojenského vybavenia v hodnote viac ako 100 miliárd dolárov, ktorý by mohol zahŕňať celý rad moderných zbraní vrátane dopravných lietadiel C-130, uviedli zdroje agentúry Reuters.



Očakáva sa, že partneri sa úplne vyhnú téme normalizácie vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom, hoci podľa Reuters ide o jeden z hlavných cieľov Trumpovej politiky v regióne.