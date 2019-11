Trump pricestuje na decembrový summit NATO v Londýne

Washington 15. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na decembrovom summite NATO v Londýne pri príležitosti 70. výročia založenia Severoatlantickej aliancie. Oznámil to v piatok Biely dom. Ako pripomenula agentúra AFP, summit sa uskutoční iba niekoľko dní predtým, ako sa v krajine konajú parlamentné voľby.



V oznámení Bieleho domu sa uvádza, že Trump a prvá dáma Melania Trumpová plánujú uskutočniť návštevu Británie od 2. do 4. decembra a v jej rámci sa obaja zúčastnia na summite NATO i recepcii, ktorú pri tejto príležitosti usporiada britská kráľovná Alžbeta II.



Parlamentné voľby v Británii, ktorým dominuje sporná téma brexitu, sú vypísané na 12. decembra. Trump podporuje odchod Británie z Európskej únie bez dohody. "Rozvodovú" dohodu o brexite, ktorú Johnson dosiahol s EÚ, v októbri kritizoval. Podľa šéfa Bieleho domu totiž znemožňuje uzavrieť Londýnu budúcu obchodnú dohodu so Spojenými štátmi.



Summit Severoatlantickej aliancie sa v Londýne uskutoční 3. - 4. decembra. AFP si všíma, že vedúcich predstaviteľov NATO čaká po nedávnych výrokoch francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zložité stretnutie. Macron totiž povedal, že vojenská aliancia je v stave "mozgovej smrti", čo kritizovali mnohí svetoví lídri vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.











