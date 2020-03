Trump pridal ďalšie štáty ku krajinám, odkiaľ je zákaz cestovať do USA

Washington 14. marca (TASR) - Spojené štáty rozšírili v sobotou cestovný zákaz pre Európu o Spojené kráľovstvo a Írsko. Zákaz cestovať do USA začne pre tieto dve krajiny platiť v pondelok o polnoci amerického času. Oznámil to americký viceprezident Mike Pence na tlačovej konferencii v Bielom dome, píše agentúra DPA.



Dodal, že americkí občania a ľudia s legálnym pobytom v USA sa budú môcť vrátiť z týchto krajín do USA aj po nadobudnutí účinnosti zákazu. Týchto cestujúcich "prevedú cez určité letiská". Pence im ďalej odporúčal, aby sa izolovali.



"Všetci naši odborníci v oblasti zdravotníctva... prezidentovi jednomyseľne odporučili, aby sme pozastavili všetky spojenia" z Británie a Írska, uviedol viceprezident.



Pred Penceom vystúpil pred novinárom aj prezident Donald Trump bez ochranného rúška a povedal, že si dal urobiť test na koronavírus. Výsledky ešte nemá.



Trump čelil tlaku, aby sa dal otestovať po tom, ako poradca brazílskeho prezidenta, ktorému potvrdili prítomnosť vírusu v tele, zverejnil na internete fotografie, na ktorých stojí vedľa Trumpa.



Trump ešte v stredu oznámil, že USA od piatka zakážu na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie a tiež amerických občanov či ich blízkych rodinných príslušníkov. Opatrenie sa tak týka cudzincov, ktorí navštívili niektorú z európskych krajín ležiacich v schengenskom priestore, a to 14 či menej dní pred svojou plánovanou cestou do USA.



Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej po krajine a do zahraničia.