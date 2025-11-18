< sekcia Zahraničie
Trump prijal saudskoarabského princa Muhammada bin Salmána

Washington 18. novembra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán v utorok pricestoval do Bieleho domu, kde ho prijal prezident Donald Trump. Ide o prvú návštevu faktického lídra Saudskej Arábie v USA od vraždy saudskoarabského novinára a princovho kritika Džamála Chášukdžího. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
Trump v úvode mediálneho výstupu v Oválnej pracovni označil princa Muhammada za svojho dobrého priateľa a rešpektovaného lídra. Zároveň odmietol tvrdenia, že pri rokovaní s ním je v konflikte záujmov. AFP pripomína, že Trumpovi synovia nedávno v krajine podpísali developerskú dohodu. „S rodinným podnikom nemám nič spoločné. Odišiel som,“ povedal.
Lídri počas vystúpenia hovorili o viacerých témach vrátane masívnych investícií, ktoré v Spojených štátoch plánuje Rijád. Ich objem by sa podľa Muhammada mal zvýšiť zo sľúbených 600 miliárd až na jeden bilión dolárov.
Dôležitým bodom rokovaní lídrov je aj normalizácia vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom v rámci Abrahámovských dohôd, ktoré počas svojho prvého funkčného obdobia presadil Trump. S Izraelom vtedy nadviazali diplomatické styky Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Maroko a Sudán.
„Chceme byť súčasťou Abrahámovských dohôd. Chceme si však byť zároveň istí, že zaistíme zreteľnú cestu k dvojštátnemu riešeniu (izraelsko-palestínskeho konfliktu),“ povedal Muhammad.
Prítomní novinári sa oboch lídrov spýtali aj na vraždu saudskoarabského disidenta Chášukdžího, ktorého údajne agenti saudskoarabskej tajnej služby zavraždili na konzuláte v Istanbule v roku 2018. Americké tajné služby v minulosti usúdili, že vraždu nariadil saudskoarabský korunný princ.
Muhammad vyhlásil, že jeho vražda bola „veľkou chybou“. Vyšetrovanie tohto prípadu sa podľa neho úplne skončilo a saudskoarabské orgány robia všetko, aby sa už nič také nezopakovalo. Trump v reakcii uviedol, že zavraždený novinár bol mimoriadne kontroverznou osobnosťou a kritizoval reportérku, ktorá otázku položila. Povedal, že princ o vražde „nič nevedel“ a vyzval ju, aby „takýmito otázkami hosťa nezahanbovala“.
