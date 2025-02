Trump prijal v Bielom dome ukrajinského prezidenta Zelenského

Washington 28. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijal v piatok v Bielom dome prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Rámcová dohoda o nerastných surovinách, ktorú predstavitelia oboch krajín podpíšu, je podľa Trumpa férová a ide o veľký záväzok zo strany Spojených štátov. Lídri budú hovoriť aj o ukončení vojny na Ukrajine a poskytnutí bezpečnostných záruk pre Kyjev. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP, Reuters a AP.



Trump uviedol, že Spojené štáty majú málo nerastných surovín, ktoré sa hojne vyskytujú na Ukrajine. Tieto zdroje USA podľa neho využijú v oblasti umelej inteligencie a zbraňových systémov.



Agentúra Reuters uviedla, že dohodu nepodpíšu prezidenti. Podľa spravodajcov akreditovaných pri Bielom dome tak urobí prvá podpredsedníčka ukrajinskej vlády Julija Svyrydenková a americký minister financií Scott Bessent.



Zelenskyj dúfa, že dohoda o nerastných surovinách bude krokom vpred pre Kyjev, no podotkol, že len samotná nestačí. Trumpovi sa za ňu poďakoval a povedal, že chce hovoriť o tom, čo sú USA ochotné urobiť. Vyjadril nádej, že spoločne s USA môžu zastaviť ruského prezidenta Vladimira Putina. Trumpa vyzval, aby "nerobil žiadne kompromisy s vrahom".



Šéf Bieleho domu počas stretnutia vyhlásil, že Ukrajina musí urobiť kompromis v rámci potenciálneho prímeria s Ruskom. Zelenskyj na to reagoval slovami, že s ruským rezidentom by sa nemali hľadať "žiadne kompromisy". Trumpovi tiež ukázal niekoľko fotografií z prebiehajúceho konfliktu. "Aj vo vojne existujú pravidlá," povedal. "Títo ľudia nemajú pravidlá," uviedol Zelenskyj s odkazom na Rusko.



Po úvodnom mediálnom výstupe budú mať lídri pracovný obed a následne spoločnú tlačovú konferenciu.



Zelenskyj v stredu vyhlásil, že kľúčovou súčasťou jeho nadchádzajúcich rozhovorov s Trumpom je zabezpečiť, aby nedošlo k zastaveniu pomoci Washingtonu pre Ukrajinu. Zelenskyj sa tiež USA snaží presvedčiť o poskytnutí bezpečnostných záruk.



Pred návštevou Bieleho domu sa ukrajinský prezident stretol aj niekoľkými senátormi, s ktorými diskutoval o ďalšej vojenskej pomoci a príslušných legislatívnych iniciatívach.