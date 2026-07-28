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Trump prijal Zelenského, zhovárali sa aj o Patriotoch
Zelenskyj do Washingtonu pricestoval na pohreb senátora Lindseyho Grahama, ktorý tento mesiac náhle zomrel vo veku 71 rokov zrejme po natrhnutí (disekcii) steny aorty.
Autor TASR
Washington 28. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok prijal Volodymyra Zelenského v Oválnej pracovni Bieleho domu. Stretnutie, na ktorom sa obaja prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu striel Patriot, bolo podľa Zelenského dobré, píše TASR.
„Dobré stretnutie s prezidentom Trumpom v Oválnej pracovni. Ďakujem za všetko, čo spolu robíme pre ochranu životov Ukrajincov a presadzovanie mieru. V prvom rade som prezidentovi Trumpovi vyjadril našu sústrasť nad úmrtím (senátora) Lindseyho Grahama. Bol skutočným priateľom Ukrajiny,“ napísal ukrajinský prezident na sieti X.
Zelenskyj sa s Trumpom zhováral o licenciách na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a „niekoľkých ďalších nápadoch, ktoré by mohli pomôcť“. „Hovorili sme aj o diplomacii - je dôležité, aby bol diplomatický proces znovu oživený. Naše tímy dohodnú podrobnosti o ďalšej komunikácii. Som vďačný Spojeným štátom za ich pevnú podporu,“ dodal.
Zelenskyj do Washingtonu pricestoval na pohreb senátora Lindseyho Grahama, ktorý tento mesiac náhle zomrel vo veku 71 rokov zrejme po natrhnutí (disekcii) steny aorty. Graham patril medzi Trumpových najbližších spojencov v Senáte a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov. Viedol senátny rozpočtový výbor a v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore.
Zelenskyj sa v utorok stretne aj s americkými senátormi.
„Dobré stretnutie s prezidentom Trumpom v Oválnej pracovni. Ďakujem za všetko, čo spolu robíme pre ochranu životov Ukrajincov a presadzovanie mieru. V prvom rade som prezidentovi Trumpovi vyjadril našu sústrasť nad úmrtím (senátora) Lindseyho Grahama. Bol skutočným priateľom Ukrajiny,“ napísal ukrajinský prezident na sieti X.
Zelenskyj sa s Trumpom zhováral o licenciách na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a „niekoľkých ďalších nápadoch, ktoré by mohli pomôcť“. „Hovorili sme aj o diplomacii - je dôležité, aby bol diplomatický proces znovu oživený. Naše tímy dohodnú podrobnosti o ďalšej komunikácii. Som vďačný Spojeným štátom za ich pevnú podporu,“ dodal.
Zelenskyj do Washingtonu pricestoval na pohreb senátora Lindseyho Grahama, ktorý tento mesiac náhle zomrel vo veku 71 rokov zrejme po natrhnutí (disekcii) steny aorty. Graham patril medzi Trumpových najbližších spojencov v Senáte a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov. Viedol senátny rozpočtový výbor a v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore.
Zelenskyj sa v utorok stretne aj s americkými senátormi.