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Trump prijal Zelenského, zhovárali sa aj o Patriotoch

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Darline Grahamová, sestra príslušnej amerického senátora Lindseya Grahama, ktorá sa dotýka jeho truhly počas rozlúčok v Rotunde Kapitolu USA vo Washingtone 28. júla 2026. V utorok sa začal prvý deň rozlúčky s americkým republikánskym senátom Lindseym Grahamom, ktorý nečakane zomrel vo veku 71 rokov. Telesné pozostatky senátora s vojenskými poctami prepravili do Rotundy Kapitolu USA vo Washingtone. Následne sa v Národnej katedrále uskutoční hlavný spomienkový obrad, na ktorom s prejavom vystúpi aj americký prezident Donald Trump. FOTO TASR/APSenátorka Darline Grahamová, republikánka za Južnú Karolínu, sa zastavuje pri rakve svojho brata, senátora Lindseyho Grahama, republikána za Južnú Karolínu, počas kongresovej spomienky v rotunde Kapitolu USA v utorok 28. júla 2026 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Zelenskyj do Washingtonu pricestoval na pohreb senátora Lindseyho Grahama, ktorý tento mesiac náhle zomrel vo veku 71 rokov zrejme po natrhnutí (disekcii) steny aorty.

Autor TASR
Washington 28. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok prijal Volodymyra Zelenského v Oválnej pracovni Bieleho domu. Stretnutie, na ktorom sa obaja prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu striel Patriot, bolo podľa Zelenského dobré, píše TASR.

„Dobré stretnutie s prezidentom Trumpom v Oválnej pracovni. Ďakujem za všetko, čo spolu robíme pre ochranu životov Ukrajincov a presadzovanie mieru. V prvom rade som prezidentovi Trumpovi vyjadril našu sústrasť nad úmrtím (senátora) Lindseyho Grahama. Bol skutočným priateľom Ukrajiny,“ napísal ukrajinský prezident na sieti X.

Zelenskyj sa s Trumpom zhováral o licenciách na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a „niekoľkých ďalších nápadoch, ktoré by mohli pomôcť“. „Hovorili sme aj o diplomacii - je dôležité, aby bol diplomatický proces znovu oživený. Naše tímy dohodnú podrobnosti o ďalšej komunikácii. Som vďačný Spojeným štátom za ich pevnú podporu,“ dodal.

Zelenskyj do Washingtonu pricestoval na pohreb senátora Lindseyho Grahama, ktorý tento mesiac náhle zomrel vo veku 71 rokov zrejme po natrhnutí (disekcii) steny aorty. Graham patril medzi Trumpových najbližších spojencov v Senáte a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov. Viedol senátny rozpočtový výbor a v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore.

Zelenskyj sa v utorok stretne aj s americkými senátormi.
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