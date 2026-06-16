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Trump prijme v polovici júla v Bielom dome irackého premiéra Zajdího
Zajdí od nástupu do úradu v máji prisľúbil, že držbu zbraní obmedzí výlučne na štát.
Autor TASR
Bagdad 16. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijme budúci mesiac v Bielom dome irackého premiéra Alího Zajdího, informovali v utorok kancelária irackého premiéra a americké veľvyslanectvo v Bagdade. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Špeciálny prezidentský vyslanec (Tom) Barrack oznámil, že prezident Trump sa teší na stretnutie s premiérom Zajdím v Bielom dome v polovici júla, s ktorým budú spoločne diskutovať o budúcnosti týchto dôležitých (vzájomných) vzťahov,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení irackého lídra a Trumpovho špeciálneho vyslanca v Iraku.
Oznámenie prišlo počas návštevy Barracka v irackom hlavnom meste Bagdade, kde rokoval s premiérom o odzbrojení a rozpustení irackých ozbrojených skupín pôsobiacich mimo štátnej moci.
V Iraku je aktívnych viacero milícií podporovaných Iránom. Tieto skupiny sa od začiatku vojny na Blízkom východe prihlásili k stovkám útokov v regióne vrátane tých na americké zariadenia či ciele spojené s kurdskými skupinami. USA tiež podnikli útoky na niektoré z týchto frakcií, čo zvýšilo napätie medzi Washingtonom a Bagdadom.
Zajdí od nástupu do úradu v máji prisľúbil, že držbu zbraní obmedzí výlučne na štát. Potvrdil tiež záväzok Iraku prehlbovať obchodné a investičné vzťahy s Washingtonom.
Spojené štáty v poslednom čase zvýšili tlak na Bagdad, aby tieto skupiny odzbrojil. Začiatkom mája sa Washington zaviazal obnoviť finančné transfery do Iraku a bezpečnostnú pomoc hneď, ako budú voči týmto skupinám podniknuté konkrétne kroky.
„Špeciálny prezidentský vyslanec (Tom) Barrack oznámil, že prezident Trump sa teší na stretnutie s premiérom Zajdím v Bielom dome v polovici júla, s ktorým budú spoločne diskutovať o budúcnosti týchto dôležitých (vzájomných) vzťahov,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení irackého lídra a Trumpovho špeciálneho vyslanca v Iraku.
Oznámenie prišlo počas návštevy Barracka v irackom hlavnom meste Bagdade, kde rokoval s premiérom o odzbrojení a rozpustení irackých ozbrojených skupín pôsobiacich mimo štátnej moci.
V Iraku je aktívnych viacero milícií podporovaných Iránom. Tieto skupiny sa od začiatku vojny na Blízkom východe prihlásili k stovkám útokov v regióne vrátane tých na americké zariadenia či ciele spojené s kurdskými skupinami. USA tiež podnikli útoky na niektoré z týchto frakcií, čo zvýšilo napätie medzi Washingtonom a Bagdadom.
Zajdí od nástupu do úradu v máji prisľúbil, že držbu zbraní obmedzí výlučne na štát. Potvrdil tiež záväzok Iraku prehlbovať obchodné a investičné vzťahy s Washingtonom.
Spojené štáty v poslednom čase zvýšili tlak na Bagdad, aby tieto skupiny odzbrojil. Začiatkom mája sa Washington zaviazal obnoviť finančné transfery do Iraku a bezpečnostnú pomoc hneď, ako budú voči týmto skupinám podniknuté konkrétne kroky.