< sekcia Zahraničie
Trump priletel do Kórey na záver ázijského turné
Počas dvoch dní sa plánuje stretnúť s juhokórejským náprotivkom I Če-mjongom i čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Soul 29. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu priletel do juhokórejského mesta Pusan na záver svojho ázijského turné. Počas dvoch dní sa plánuje stretnúť s juhokórejským náprotivkom I Če-mjongom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a zúčastniť sa na pracovnej večeri s lídrami krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Kjongdžu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump pricestoval z Tokia, kde s novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou podpísal rámcovú dohodu o spolupráci na zabezpečení dodávok kľúčových minerálov a vzácnych zemín.
Hlavnou témou jeho bilaterálnych rokovaní s juhokórejským prezidentom bude nevyriešená obchodná dohoda medzi Washingtonom a Soulom. Obe strany sa v auguste dohodli, že Južná Kórea sa vyhne najprísnejším clám výmenou za nové investície v USA v hodnote 350 miliárd dolárov. Rokovania o konkrétnej štruktúre investícií však zlyhávajú a podľa predstaviteľov je málo pravdepodobné, že Trump a I Če-mjong počas návštevy dohodu sfinalizujú.
Ďalšou témou rozhovoru bude navýšenie financovania obrany zo strany Južnej Kórey a reforma amerických imigračných pravidiel, ktorú Soul požaduje po razii v továrni Hyundai v americkom štáte Georgia. Trump a I Če-mjong budú pravdepodobne diskutovať aj o situácii súvisiacej s hrozbami zo Severnej Kórey.
Prezident USA počas svojej návštevy plánuje aj ďalšie bilaterálne rokovania, vrátane očakávaného štvrtkového stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Vyjednávači z dvoch najväčších svetových ekonomík v nedeľu dohodli rámec dohody o pozastavení vyšších amerických ciel a čínskych vývozných kontrol vzácnych zemín, uviedli predstavitelia Spojených štátov. Táto správa spôsobila prudký rast ázijských akcií, ktoré dosiahli rekordné maximá.
Ďalšou témou na programe bude aj fentanyl, keďže Spojené štáty zvyšujú tlak na Peking, aby obmedzil obchod s drogami a zakročil proti latinskoamerickým drogovým kartelom.
Šéf Bieleho domu pricestoval do Južnej Kórey po návštevách Japonska a Malajzie. Ide o jeho prvú návštevu regiónu v druhom funkčnom období.
Trump naznačil stretnutie s Kimom a zľahčoval posledné raketové testy KĽDR
Americký prezident Donald Trump v stredu naznačil, že by sa mohol čoskoro vrátiť do Ázie, aby sa stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informuje o tom TASR podľa svetových agentúr.
„V určitom momente sa stretneme. Harmonogram je veľmi nabitý... Vrátime sa a v nie príliš vzdialenej budúcnosti sa stretneme so Severnou Kóreou,“ uviedol Trump počas letu z Tokia do juhokórejského mesta Pusan, kde začína dvojdňovú návštevu v rámci svojho ázijského turné.
Podľa agentúry AP zároveň zľahčoval najnovšie raketové testy, ktoré Severná Kórea uskutočnila v utorok. „On vypúšťa rakety celé desaťročia, nie?“ povedal Trump s odkazom na Kima.
Šéf Bieleho domu zopakoval, že by sa s vodcom KĽDR rád opäť stretol, pretože podľa jeho slov „si dobre rozumeli“. Obaja lídri sa počas Trumpovho prvého funkčného obdobia stretli trikrát v snahe dosiahnuť dohodu o denuklearizácii Severnej Kórey. Rokovania sa však skončili bez výsledku pre nezhody v tom, ako zosúladiť kroky KĽDR k denuklearizácii s americkými ústupkami vrátane uvoľnenia sankcií, pripomína Jonhap.
Trump nedávno vyhlásil, že by sa „veľmi rád stretol“ s Kimom počas svojej aktuálnej návštevy Ázie, ktorá je jeho prvou v druhom prezidentskom období. Pred Južnou Kóreou navštívil ešte Malajziu a Japonsko.
KĽDR otestovala rakety v Žltom mori, deň pred príchodom Trumpa do Južnej Kórey
Severná Kórea oznámila, že v utorok uskutočnila test strategických riadených striel typu zem–more v Žltom mori. K odpáleniu rakiet došlo deň pred príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštevu Južnej Kórey. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.
Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA boli strely odpálené vertikálne zo Žltého mora a leteli viac ako dve hodiny. Na skúšku dohliadal vysokopostavený vojenský predstaviteľ Pak Čong-čchon, ktorý uviedol, že Severná Kórea dosahuje „významné úspechy“ vo vývoji svojich „jadrových síl“ ako prostriedku odstrašenia.
Líder krajiny Kim Čong-un sa na teste nezúčastnil, čo je podľa AFP neobvyklé, keďže osobne dohliada na väčšinu významných raketových skúšok. KCNA ho nespomenula ani v súvislosti s minulotýždňovým testom hypersonických striel.
Trump v pondelok vyhlásil, že by sa „veľmi rád stretol“ s Kimom počas svojej návštevy Ázie, ktorá je jeho prvou v druhom prezidentskom období. Južnú Kóreu navštívi 29. až 30. októbra v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Severná Kórea zatiaľ na vyhlásenie šéfa Bieleho domu verejne nereagovala.
Trump pricestoval z Tokia, kde s novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou podpísal rámcovú dohodu o spolupráci na zabezpečení dodávok kľúčových minerálov a vzácnych zemín.
Hlavnou témou jeho bilaterálnych rokovaní s juhokórejským prezidentom bude nevyriešená obchodná dohoda medzi Washingtonom a Soulom. Obe strany sa v auguste dohodli, že Južná Kórea sa vyhne najprísnejším clám výmenou za nové investície v USA v hodnote 350 miliárd dolárov. Rokovania o konkrétnej štruktúre investícií však zlyhávajú a podľa predstaviteľov je málo pravdepodobné, že Trump a I Če-mjong počas návštevy dohodu sfinalizujú.
Ďalšou témou rozhovoru bude navýšenie financovania obrany zo strany Južnej Kórey a reforma amerických imigračných pravidiel, ktorú Soul požaduje po razii v továrni Hyundai v americkom štáte Georgia. Trump a I Če-mjong budú pravdepodobne diskutovať aj o situácii súvisiacej s hrozbami zo Severnej Kórey.
Prezident USA počas svojej návštevy plánuje aj ďalšie bilaterálne rokovania, vrátane očakávaného štvrtkového stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Vyjednávači z dvoch najväčších svetových ekonomík v nedeľu dohodli rámec dohody o pozastavení vyšších amerických ciel a čínskych vývozných kontrol vzácnych zemín, uviedli predstavitelia Spojených štátov. Táto správa spôsobila prudký rast ázijských akcií, ktoré dosiahli rekordné maximá.
Ďalšou témou na programe bude aj fentanyl, keďže Spojené štáty zvyšujú tlak na Peking, aby obmedzil obchod s drogami a zakročil proti latinskoamerickým drogovým kartelom.
Šéf Bieleho domu pricestoval do Južnej Kórey po návštevách Japonska a Malajzie. Ide o jeho prvú návštevu regiónu v druhom funkčnom období.
Trump naznačil stretnutie s Kimom a zľahčoval posledné raketové testy KĽDR
Americký prezident Donald Trump v stredu naznačil, že by sa mohol čoskoro vrátiť do Ázie, aby sa stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informuje o tom TASR podľa svetových agentúr.
„V určitom momente sa stretneme. Harmonogram je veľmi nabitý... Vrátime sa a v nie príliš vzdialenej budúcnosti sa stretneme so Severnou Kóreou,“ uviedol Trump počas letu z Tokia do juhokórejského mesta Pusan, kde začína dvojdňovú návštevu v rámci svojho ázijského turné.
Podľa agentúry AP zároveň zľahčoval najnovšie raketové testy, ktoré Severná Kórea uskutočnila v utorok. „On vypúšťa rakety celé desaťročia, nie?“ povedal Trump s odkazom na Kima.
Šéf Bieleho domu zopakoval, že by sa s vodcom KĽDR rád opäť stretol, pretože podľa jeho slov „si dobre rozumeli“. Obaja lídri sa počas Trumpovho prvého funkčného obdobia stretli trikrát v snahe dosiahnuť dohodu o denuklearizácii Severnej Kórey. Rokovania sa však skončili bez výsledku pre nezhody v tom, ako zosúladiť kroky KĽDR k denuklearizácii s americkými ústupkami vrátane uvoľnenia sankcií, pripomína Jonhap.
Trump nedávno vyhlásil, že by sa „veľmi rád stretol“ s Kimom počas svojej aktuálnej návštevy Ázie, ktorá je jeho prvou v druhom prezidentskom období. Pred Južnou Kóreou navštívil ešte Malajziu a Japonsko.
KĽDR otestovala rakety v Žltom mori, deň pred príchodom Trumpa do Južnej Kórey
Severná Kórea oznámila, že v utorok uskutočnila test strategických riadených striel typu zem–more v Žltom mori. K odpáleniu rakiet došlo deň pred príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštevu Južnej Kórey. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.
Podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA boli strely odpálené vertikálne zo Žltého mora a leteli viac ako dve hodiny. Na skúšku dohliadal vysokopostavený vojenský predstaviteľ Pak Čong-čchon, ktorý uviedol, že Severná Kórea dosahuje „významné úspechy“ vo vývoji svojich „jadrových síl“ ako prostriedku odstrašenia.
Líder krajiny Kim Čong-un sa na teste nezúčastnil, čo je podľa AFP neobvyklé, keďže osobne dohliada na väčšinu významných raketových skúšok. KCNA ho nespomenula ani v súvislosti s minulotýždňovým testom hypersonických striel.
Trump v pondelok vyhlásil, že by sa „veľmi rád stretol“ s Kimom počas svojej návštevy Ázie, ktorá je jeho prvou v druhom prezidentskom období. Južnú Kóreu navštívi 29. až 30. októbra v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Severná Kórea zatiaľ na vyhlásenie šéfa Bieleho domu verejne nereagovala.