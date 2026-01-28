Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Zahraničie

Trump: Primátor Minneapolisu porušuje zákon a zahráva sa s ohňom

.
Na archívnej snímke Trump. Foto: TASR/AP

Federálne úrady tvrdia, že ohrozoval zbraňou agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP).

Autor TASR
Washington 28. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu kritizoval vyhlásenie primátora Minneapolisu Jacoba Freya, že mesto „neuplatňuje a nebude uplatňovať“ federálne imigračné zákony. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šéf Bieleho domu v príspevku na svojej platforme Truth Social uviedol, že ho prekvapili Freyove vyjadrenia, keďže prednedávnom viedli „veľmi dobrý rozhovor“ po protiimigračných zásahoch a smrteľnom postrelení dvoch osôb v meste federálnymi agentami.

„Mohol by mu niekto z jeho vnútorných kruhov prosím vysvetliť, že ide o závažné porušenie zákona a že sa hrá s ohňom,“ zdôraznil Trump. Prezident USA ocenil v pondelok dialóg s Freyom, v rámci ktorého došlo podľa jeho slov k veľkému pokroku.

Agent Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise 7. januára smrteľne zranil Američanku Renée Goodovú, ktorá sa ho údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.

Druhou obeťou sa stal ráno 24. januára Alex Pretti. Federálne úrady tvrdia, že ohrozoval zbraňou agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP). Na zverejnených záberoch vidieť, že v ruke držal mobilný telefón a natáčal si agentov, ktorí krátko predtým zhodili na zem staršiu ženu. Pretti sa jej snažil pomôcť a postaviť ju na nohy.
.

Neprehliadnite

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad