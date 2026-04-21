Trump: Prímerie s Iránom nechcem predĺžiť, nemáme na to čas
Ak Spojené štáty nedosiahnu dohodu s Iránom, tak podľa Trumpa plánujú pokračovať v útokoch.
Washington 21. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorňajšom rozhovore pre televíziu CNBC vyhlásil, že Spojené štáty majú pred ďalšími rokovaniami s Iránom veľmi silnú vyjednávaciu pozíciu a Washington nemá dostatok času na predĺženie prímeria. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Nakoniec dosiahneme skvelú dohodu. Myslím si, že nemajú na výber... Sme vo veľmi, veľmi silnej vyjednávacej pozícii,“ uviedol šéf Bieleho domu. Pri otázke o možnom predĺžení súčasného prímeria vyhlásil, že „to nechce“, pretože na to „nie je dostatok času“.
Ak Spojené štáty nedosiahnu dohodu s Iránom, tak podľa Trumpa plánujú pokračovať v útokoch. „Očakávam, že budeme bombardovať, pretože si myslím, že to je lepší prístup, ktorý sa dá zvoliť. Ale sme pripravení. Myslím tým, že armáda je už pripravená bojovať,“ dodal.
„Odstránili sme ich vodcov, čo veci v istom zmysle komplikuje, ale títo (noví) vodcovia sú oveľa racionálnejší. Je to zmena režimu bez ohľadu na to, ako to chcete nazvať, čo nie je niečo, čo som povedal, že urobím, ale urobil som to nepriamo,“ zhodnotil Trump.
„Nakoniec dosiahneme skvelú dohodu. Myslím si, že nemajú na výber... Sme vo veľmi, veľmi silnej vyjednávacej pozícii,“ uviedol šéf Bieleho domu. Pri otázke o možnom predĺžení súčasného prímeria vyhlásil, že „to nechce“, pretože na to „nie je dostatok času“.
Ak Spojené štáty nedosiahnu dohodu s Iránom, tak podľa Trumpa plánujú pokračovať v útokoch. „Očakávam, že budeme bombardovať, pretože si myslím, že to je lepší prístup, ktorý sa dá zvoliť. Ale sme pripravení. Myslím tým, že armáda je už pripravená bojovať,“ dodal.
„Odstránili sme ich vodcov, čo veci v istom zmysle komplikuje, ale títo (noví) vodcovia sú oveľa racionálnejší. Je to zmena režimu bez ohľadu na to, ako to chcete nazvať, čo nie je niečo, čo som povedal, že urobím, ale urobil som to nepriamo,“ zhodnotil Trump.