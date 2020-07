Trump: Prípadnú prehru v prezidentských voľbách verejne neprijmem

Washington 20. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump odmieta verejne potvrdiť svoju prehru v novembrových prezidentských voľbách, ak jeho demokratický súper Joe Biden získa viac hlasov. Vyjadril sa tak v rozhovore pre stanicu Fox News, píše agentúra AP.



Vo viacerých prieskumoch vedie práve bývalý viceprezident Joe Biden, Trump sa im však "vysmieva", píše agentúra.



Podľa prezidenta je na takéto vyhlásenia ešte priskoro. "Musel by som o tom popremýšľať. Pozrite sa... Musím si to premyslieť," povedal moderátorovi Chrisovi Wallaceovi.



"Nie, nepoviem len tak, že to urobím. Nepoviem ani, že tak neurobím - to som nespravil ani minule," doplnil. Odkazoval tak na predvolebnú kampaň z roku 2016, keď sa vyjadril, že výsledky volieb nebude rešpektovať, ak v nich vyhrá jeho vtedajšia protikandidátka Hillary Clintonová, približuje AP.



"O týchto voľbách rozhodne americký ľud. Vláda Spojených štátov je skvelo uspôsobená na eskortovanie tých, ktorí neoprávnene vstupujú do Bieleho domu," reagovalo na Trumpove výroky vedenie Bidenovej kampane.



Prezident okrem témy volieb, ktoré sa v USA uskutočnia 3. novembra, komentoval aj ministerstvo obrany alebo hlavného experta v boji proti koronavírusu Anthonyho Fauciho.



Trump kritizoval Pentagón za podporu návrhu demonštrantov o zmene názvov vojenských základní, ktoré sú pomenované po často rasistických generáloch bývalých štátov Konfederácie. "Nezaujíma ma, čo hovorí armáda," povedal ako hlavný predstaviteľ ozbrojených síl Spojených štátov.



Imunológa Fauciho opísal ako "tak trochu panikára". Taktiež zopakoval, že podľa neho koronavírus postupne zmizne. "Napokon budem mať ja pravdu," vyjadril sa v televíznom rozhovore.



Spojené štáty v súčasnosti evidujú najviac prípadov nákazy koronavírusom aj úmrtí na svete. Doposiaľ sa vírusom infikovalo 3.898.639 ľudí a vyžiadal si 143.289 obetí.