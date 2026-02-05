Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump pripustil miernejší prístup počas razií voči prisťahovalcom

Slzný plyn je použitý pri zatýkaní federálnymi agentmi v Minneapolis. Foto: TASR/AP

Rozhodnutie stiahnuť z Minneapolisu 700 príslušníkov Imigračného a colného úradu (ICE) a Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) - vychádzalo podľa Trumpových slov z nariadenia administratívy USA.

Washington 5. februára (TASR) – Prezident USA Donald Trump v stredu naznačil, že federálne imigračné úrady by mohli zmierniť svoj prístup počas zásahov proti ilegálnym prisťahovalcom po tom, ako boli v januári v Minneapolise smrteľne postrelení dvaja americkí občania.

Ako informovala agentúra DPA, v rozhovore pre televíziu NBC News Trump uviedol, že z diskusií s miestnymi predstaviteľmi vyplynulo, že v napätej situácii môže byť potrebný „miernejší prístup“. „Zistil som, že možno môžeme použiť trochu jemnejší prístup...Ale stále musíte byť tvrdí,“ vysvetlil Trump.

Rozhodnutie stiahnuť z Minneapolisu 700 príslušníkov Imigračného a colného úradu (ICE) a Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) - vychádzalo podľa Trumpových slov z nariadenia administratívy USA. Tento krok sa považuje za reakciu na protesty občanov po smrti Renée Goodovej a Alexa Prettiho.

Trump zdôraznil, že tvrdý prístup je potrebné zachovať, pretože úrady stále riešia prípady závažných trestných činov a čakajú, kým mesto odovzdá podozrivých federálnym zložkám.

Spomínané stiahnutie agentov federálnych úradov bolo súčasťou úpravy prístupu po diskusiách s guvernérom štátu Minnesota Timom Walzom a primátorom Minneapolisu Jacobom Freyom, s ktorými podľa Trumpa viedol „výborné rozhovory“. Trump sa však v televízii posťažoval, že obaja politici verejne komunikujú tak, ako keby nebola dosiahnutá žiadna dohoda.
