Trump prirovnal zadržanie iránskej lode námorníctvom USA k pirátstvu
Spojené štáty uvalili námornú blokádu na iránske prístavy a pobrežie 13. apríla, niekoľko dní po tom, čo sa krajiny dohodli na prímerí.
Washington 2. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že námorníctvo USA sa správalo „ako piráti“ počas toho, čo v rámci námornej blokády začiatkom tohto týždňa zadržali iránsku loď. TASR o tom informuje podľa správ magazínu Politico a denníka The Guardian.
„Prevzali sme loď, prevzali sme náklad, prevzali sme ropu. Je to veľmi ziskový biznis. Sme ako piráti. Sme trochu ako piráti, ale nehráme žiadne hry,“ uviedol šéf Bieleho domu.
Spojené štáty uvalili námornú blokádu na iránske prístavy a pobrežie 13. apríla, niekoľko dní po tom, čo sa krajiny dohodli na prímerí. Irán predtým prakticky uzavrel Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou námornou trasou pre globálnu prepravu ropy a zemného plynu.
Vysokopostavený iránsky vojenský predstaviteľ Mohammad Džafar Asadí v sobotu označil možnosť obnovenia konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi za pravdepodobnú. Podľa príspevku na sieti X zároveň dodal, že „fakty ukázali, že Amerika nerešpektuje žiadny sľub ani dohodu“.
