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Trump prišiel na spoločnú večeru s Macronom do Versailles
Francúzsky prezident spolu s manželkou Brigitte Macronovou privítali Trumpa ihneď po tom, čo po príchode do Versailles vystúpil z auta.
Autor TASR
Versailles 17. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v stredu po skončení summitu lídrov skupiny G7 vo Francúzsku presunul do zámku vo Versailles pri Paríži na spoločnú večeru s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Francúzsky prezident spolu s manželkou Brigitte Macronovou privítali Trumpa ihneď po tom, čo po príchode do Versailles vystúpil z auta. Pred samotnou večerou plánovali absolvovať prehliadku Zrkadlovej siene, ako aj účasť na koncerte v Kráľovskej kaplnke a návštevu galérie venovanej americkej vojne za nezávislosť.
Oficiálna časť summitu G7 prebiehala od pondelka do stredy v kúpeľnom meste Évian-les-Bains na brehu Ženevského jazera.
Lídri G7 sa na summite zhodli na potrebe zvýšiť ekonomický tlak na Kremeľ. Prezident Trump na okraj podujatia absolvoval rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.
Šéf Bieleho domu vyhlásil, že Rusko musí uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Trump sa však odmietol vyjadriť k tomu, či Spojené štáty uvalia na Rusko sankcie. „Zvažujeme to, sledujeme, ako nízko klesne cena ropy a tá naozaj prudko klesá,“ povedal.
Hlavnou geopolitickou agendou summitu bolo prerokovanie dôsledkov prelomovej dohody o ukončení vojenského napätia v Perzskom zálive. Skupina G7 podporila kroky k opätovnému otvoreniu strategického Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu.
Francúzsky prezident spolu s manželkou Brigitte Macronovou privítali Trumpa ihneď po tom, čo po príchode do Versailles vystúpil z auta. Pred samotnou večerou plánovali absolvovať prehliadku Zrkadlovej siene, ako aj účasť na koncerte v Kráľovskej kaplnke a návštevu galérie venovanej americkej vojne za nezávislosť.
Oficiálna časť summitu G7 prebiehala od pondelka do stredy v kúpeľnom meste Évian-les-Bains na brehu Ženevského jazera.
Lídri G7 sa na summite zhodli na potrebe zvýšiť ekonomický tlak na Kremeľ. Prezident Trump na okraj podujatia absolvoval rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.
Šéf Bieleho domu vyhlásil, že Rusko musí uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Trump sa však odmietol vyjadriť k tomu, či Spojené štáty uvalia na Rusko sankcie. „Zvažujeme to, sledujeme, ako nízko klesne cena ropy a tá naozaj prudko klesá,“ povedal.
Hlavnou geopolitickou agendou summitu bolo prerokovanie dôsledkov prelomovej dohody o ukončení vojenského napätia v Perzskom zálive. Skupina G7 podporila kroky k opätovnému otvoreniu strategického Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu.