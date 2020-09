Trump prisľúbil nominovať na uvoľnený post sudcu Najvyššieho súdu ženu

Washington 20. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu prisľúbil nominovať na post sudcu Najvyššieho súdu USA ženu. Tá by mala nahradiť v piatok zosnulú sudkyňu Ruth Baderovú Ginsburgovú, informovala agentúra AP.



Prezident to povedal na zhromaždení v Severnej Karolíne, kde uviedol, že predstaví svoju nominantku budúci týždeň napriek námietkam demokratov. Po tom, ako uskutočnil prieskum, či jeho priaznivci chcú na tento post radšej muža alebo ženu a žartovne ho nazval "veľmi vedeckým prieskumom" v dave Fayetteville, vyhlásil, že vyberie "veľmi talentovanú a skvelú ženu". Dodal, že zatiaľ nevie, koho vyberie.



Jedna senátorka však už vystúpila z radu republikánov. Susan Collinsová zo štátu Maine v sobotu uviedla, že je presvedčená, že náhrada za Ginsburgovú by už mala byť rozhodnutím prezidenta, ktorý bude zvolený vo voľbách 3. novembra.



Trump v sobotu vyzval republikánskych zákonodarcov, aby "bezodkladne" podporili jeho nominanta na post sudcu Najvyššieho súdu. Viaceré americké médiá však medzičasom informovali, že Ginsburgová krátko pred smrťou nadiktovala svojej vnučke list, v ktorom uviedla, že jej najväčším želaním je, aby bola na Najvyššom súde nahradená až po inaugurácii nového prezidenta.



Agentúra AFP v sobotu informovala, že Trump vo svojom tvíte napísal, že republikáni sú v pozícii, keď majú moc a silu, aby prijímali rozhodnutia, pre ktoré ich ľudia volili. Výber sudcov najvyššieho súdu je podľa Trumpa "dlhodobo považovaný za najdôležitejšie" z týchto rozhodnutí a treba k nemu prikročiť "bezodkladne".



Sudcov do tejto najvyššej súdnej inštancie USA nominuje prezident a následne o ich vymenovaní hlasuje Senát.



Trump, ktorý sa pred voľbami snaží zburcovať veriacich voličov pravice, pred časom zverejnil svoj zoznam konzervatívnych sudcov - ide z veľkej časti o ľudí, ktorí sú proti potratom a hlásia sa k právu držať zbraň. Spomedzi nich si zrejme vyberie kandidáta na post sudcu najvyššieho súdu a predloží ho na schválenie Senátu.



Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell už oznámil, že je pripravený zorganizovať takéto hlasovanie.



Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden s McConnellom rozhodne nesúhlasí. Vyhlásil, že "voliči by si mali najprv zvoliť prezidenta, ktorý následne nominuje sudcu".