Trump prisľúbil pomoc Afgancom, ktorí po úteku uviazli v Emirátoch

Washington 20. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že pomôže Afgancom, ktorí na dlhé roky uviazli v Spojených arabských emirátoch (SAE). Z Afganistanu utiekli po tom, čo sa odtiaľ stiahli USA a moc opäť prevzal Taliban, informovala agentúra Reuters.



„Pokúsim sa ich zachrániť, začnem hneď teraz,“ prisľúbil Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social, ktorý odkazoval na článok o Afgancoch, ktorí sú v SAE držaní v neistote. Článok spravodajského portálu Just the News tvrdil, že predstavitelia SAE pripravujú na odovzdanie niektorých afganských utečencov do rúk Talibanu. Reuters túto správu nepotvrdil.



Republikánsky prezident, ktorý sľúbil rozsiahle obmedzenie prisťahovalectva, po svojom nástupe do funkcie v januári pozastavil presídľovanie utečencov. V apríli jeho administratíva zase zrušila dočasnú ochranu pred deportáciou tisícov Afgancov v USA.



Taliban vtrhol v polovici augusta 2021 do hlavného mesta Kábul a paralelne s tým obsadil aj väčšinu územia Afganistanu. Táto nečakaná a rýchlo vykonaná operácia sa uskutočnila v posledných týždňoch sťahovania vojakov USA a NATO, ktorí dovtedy v Afganistane pôsobili 20 rokov.



Emiráty v roku 2021 súhlasili s dočasným ubytovaním niekoľkých tisícok Afgancov evakuovaných z Kábulu. Do Spojených štátov za vlády exprezidenta Joea Bidena ich priviezli približne 200.000. Kanada zase v roku 2022 pristúpila na presídlenie približne 1000 Afgancov, ktorí sú stále v SAE, na základe žiadosti USA. Nie je jasné, koľko ich v krajine Perzského zálivu zostáva.



Naopak, niektoré štáty prinútili afganských utečencov vrátiť sa do Afganistanu. Za posledných sedem mesiacov sa z Iránu a Pakistanu vrátili takmer dva milióny Afgancov, uviedla minulý týždeň OSN. Takisto Nemecko deportovalo v piatok do vlasti 81 afganských mužov v rámci prísnejšej imigračnej politiky.



Medzi utečencov z Afganistanu patria aj rodinní príslušníci afgansko-amerických príslušníkov americkej armády, deti, ktoré majú povolenie na opätovné stretnutie s rodičmi, príbuzní už prijatých Afgancov a desaťtisíce Afgancov, ktorí pracovali pre americkú vládu počas 20 rokov trvajúcej vojny, uviedla agentúra Reuters.