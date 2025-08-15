< sekcia Zahraničie
Trump pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške
Prezidentský špeciál Air Force One pristál krátko pred plánovaným príletom 10.30 h miestneho času (20.30 h SELČ).
Autor TASR
Anchorage 15. augusta (TASR) - Lietadlo so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ďalšími americkými predstaviteľmi v piatok pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške. Trump by mal onedlho privítať ruského prezidenta Vladimira Putina na bilaterálnom summite, informuje TASR podľa správ svetových agentúr.
Prezidentský špeciál Air Force One pristál krátko pred plánovaným príletom 10.30 h miestneho času (20.30 h SELČ). Rokovania by sa mali začať o približne 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).
Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
