Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Zahraničie

Trump pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške

.
Na snímke Donald Trump na palube lietadla smerujúce na Aljašku. Foto: TASR/AP

Prezidentský špeciál Air Force One pristál krátko pred plánovaným príletom 10.30 h miestneho času (20.30 h SELČ).

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Anchorage 15. augusta (TASR) - Lietadlo so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ďalšími americkými predstaviteľmi v piatok pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške. Trump by mal onedlho privítať ruského prezidenta Vladimira Putina na bilaterálnom summite, informuje TASR podľa správ svetových agentúr.

Prezidentský špeciál Air Force One pristál krátko pred plánovaným príletom 10.30 h miestneho času (20.30 h SELČ). Rokovania by sa mali začať o približne 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).

Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške