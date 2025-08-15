< sekcia Zahraničie
Trump privíta Putina pri jeho lietadle ihneď po prílete na Aljašku
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia
Autor TASR
Anchorage 15. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump privíta ruského prezidenta Vladimira Putina ihneď po jeho prílete na leteckú základňu Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške. Kremeľ potvrdil, že lídri sa stretnú už pri ruskom prezidentskom špeciáli, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP, denníka The Guardian a televízie Sky News.
„Presne o 11.00 miestneho času (21.00 SELČ, pozn. TASR) má prezident pristáť. Prezident Trump ho privíta pri lietadle,“ povedal pre médiá hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred Putinovým odletom na Aljašku.
Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti uvádza, že let bude „presný“ a na programe rokovaní lídrov sú aj „projekty ekonomickej spolupráce“.
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
