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Trump privítal možnosť stretnutia medzi Zelenským a Putinom
Hoci Trump opakovane naliehal na obe strany, aby ukončili tento viac ako štvorročný konflikt, jeho pozornosť sa z veľkej časti presunula na Irán.
Autor TASR
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Washington 4. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že stretnutie medzi jeho ukrajinským a ruským náprotivkom - Volodymyrom Zelenským a Vladimirom Putinom - by bolo „skvelé“. Reagoval tak na Zelenského list, v ktorom Putina vyzval na osobné stretnutie. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a televízie Sky News.
„Som rád, že možno hovoria o stretnutí. Myslím si, že sme k tomu veľmi prispeli,“ uviedol Trump v Oválnej pracovni. „Podľa mňa by bolo skvelé, keby sa stretli. Mali by to spraviť,“ dodal.
Hoci Trump opakovane naliehal na obe strany, aby ukončili tento viac ako štvorročný konflikt, jeho pozornosť sa z veľkej časti presunula na Irán, na ktorý USA a Izrael zaútočili na konci februára, pripomína AFP.
„Obe strany budú musieť urobiť kompromisy, ja som tieto kompromisy navrhol a, viete, veľmi sme k tomu prispeli,“ skonštatoval Trump o Kyjeve a Moskve bez ďalších podrobností.
Americký líder sa vo štvrtok v Bielom dome vyjadril aj k Iránu, keď sa ho novinári spýtali, či by sa stretol s iránskym najvyšším vodcom Modžtabom Chameneím.
„Nechcem sa s ním stretnúť. Ale keby som sa s ním stretol, bola by to pre mňa česť... Ak však uzavrieme dohodu, je možné, že by som sa s ním stretol. Nemal by som s tým problém,“ odpovedal americký prezident.
Trump konštatoval, že zrejme nie je „obľúbenou osobou“ iránskeho najvyššieho vodcu v dôsledku americko-izraelských útokov z 28. februára, pri ktorých zahynul jeho otec a predchodca - ajatolláh Alí Chameneí. Zdôraznil však, že Modžtabá Chameneí „má veľmi dobrú reputáciu“ a v prípade ich stretnutia by bol zdvorilý.
V podcaste Pod Force One denníka New York Post zverejnenom v stredu však Trump vyhlásil, že by sa s Chameneím stretol rád a poznamenal, že si „vcelku rozumejú“.
Prezident vo štvrtok tiež potvrdil, že hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom aj libanonským militantným hnutím Hizballáh, informovala agentúra Reuters. Vyjadril nádej, že v konflikte medzi nimi dochádza k pokroku a vyhlásil, že Libanon si zaslúži mier.
„Som rád, že možno hovoria o stretnutí. Myslím si, že sme k tomu veľmi prispeli,“ uviedol Trump v Oválnej pracovni. „Podľa mňa by bolo skvelé, keby sa stretli. Mali by to spraviť,“ dodal.
Hoci Trump opakovane naliehal na obe strany, aby ukončili tento viac ako štvorročný konflikt, jeho pozornosť sa z veľkej časti presunula na Irán, na ktorý USA a Izrael zaútočili na konci februára, pripomína AFP.
„Obe strany budú musieť urobiť kompromisy, ja som tieto kompromisy navrhol a, viete, veľmi sme k tomu prispeli,“ skonštatoval Trump o Kyjeve a Moskve bez ďalších podrobností.
Americký líder sa vo štvrtok v Bielom dome vyjadril aj k Iránu, keď sa ho novinári spýtali, či by sa stretol s iránskym najvyšším vodcom Modžtabom Chameneím.
„Nechcem sa s ním stretnúť. Ale keby som sa s ním stretol, bola by to pre mňa česť... Ak však uzavrieme dohodu, je možné, že by som sa s ním stretol. Nemal by som s tým problém,“ odpovedal americký prezident.
Trump konštatoval, že zrejme nie je „obľúbenou osobou“ iránskeho najvyššieho vodcu v dôsledku americko-izraelských útokov z 28. februára, pri ktorých zahynul jeho otec a predchodca - ajatolláh Alí Chameneí. Zdôraznil však, že Modžtabá Chameneí „má veľmi dobrú reputáciu“ a v prípade ich stretnutia by bol zdvorilý.
V podcaste Pod Force One denníka New York Post zverejnenom v stredu však Trump vyhlásil, že by sa s Chameneím stretol rád a poznamenal, že si „vcelku rozumejú“.
Prezident vo štvrtok tiež potvrdil, že hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom aj libanonským militantným hnutím Hizballáh, informovala agentúra Reuters. Vyjadril nádej, že v konflikte medzi nimi dochádza k pokroku a vyhlásil, že Libanon si zaslúži mier.