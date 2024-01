Trump privítal odstúpenie DeSantisa z boja o prezidentskú nomináciu

Washington 22. januára (TASR) - Exprezident USA Donald Trump v nedeľu večer privítal podporu od svojho niekdajšieho republikánskeho rivala Rona DeSantisa, ktorý sa rozhodol odstúpiť z boja o nomináciu Republikánskej strany do prezidentských volieb. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Trump v rámci predvolebnej kampane svojho rivala DeSantisa, guvernéra amerického štátu Florida, pravidelne ostro kritizoval. V americkom štáte New Hampshire sa zdržal kritiky a ukončil tak dosiaľ azda najostrejšiu rivalitu medzi republikánskymi kandidátmi.



"Chcem len poďakovať Ronovi a zablahoželať mu k veľmi dobrej práci... Bol veľmi zdvorilý a podporil ma. Vážim si to a zároveň sa teším na spoluprácu s Ronom," povedal exprezident. DeSantisa označil ako "úžasného človeka".



Ron DeSantis (45) oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť z boja o prezidentskú nomináciu republikánov krátko pred utorňajšími primárkami v New Hamsphire. Vo videu na sociálnej sieti X vysvetlil, že po druhom mieste v minulotýždňových primárkach v štáte Iowa nemôže žiadať svojich priaznivcov, aby obetovali svoj čas a zdroje, ak sa nečrtá jasná cesta k víťazstvu. "Preto dnes končím svoju kampaň... Hoci sa moja kampaň skončila, misia pokračuje" povedal.



Floridský guvernér vo videu kritizoval zostávajúcu Trumpovu vyzývateľku, bývalú guvernérku Južnej Karolíny Nikki Haleyovú. Kritikou na jej adresu nešetril v nedeľu večer miestneho času ani Trump.



DeSantis bol považovaný za jediného Trumpovho vážneho konkurenta, no jeho preferencie začali v poslednom čase klesať. V Iowe, kde v uplynulých mesiacoch sústredil svoju kampaň, s bývalým prezidentom prehral o 30 percentuálnych bodov.