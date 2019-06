Trump prostredníctvom Ománu varoval Irán pred hroziacim útokom

Trump útok v poslednej chvíli odvolal.

Dubaj 21. júna (TASR) - Irán dostal od amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci na piatok prostredníctvom Ománu odkaz, v ktorom šéf Bieleho domu varoval Teherán, že islamskej republike hrozí bezprostredný útok zo strany USA. Pre agentúru Reuters to uviedli nemenovaní iránski činitelia.



Ich vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako denník The New York Times informoval, že Trump v piatok povolil vojenský útok na Irán, ktorý mal byť reakciou na zostrelenie amerického prieskumného bezpilotného lietadla. Trump útok v poslednej chvíli odvolal.



"Trump v predmetnom odkaze uviedol, že je proti akejkoľvek vojne s Iránom a chce hovoriť s Teheránom o rôznych záležitostiach. Dal nám krátky čas na odpoveď, ale okamžitou odozvou Iránu bolo, že o danej záležitosti rozhoduje najvyšší vodca (ajatolláh Alí) Chameneí," povedal jeden z iránskych činiteľov za podmienok zachovania svojej anonymity.



"Bolo nám jasné, že vodca je proti akýmkoľvek rozhovorom, ale odkaz mu doručíme. Ománskym činiteľom sme povedali, že akýkoľvek útok na Irán bude mať regionálne aj medzinárodné dôsledky," povedal pre Reuters ďalší iránsky činiteľ.



Po týždňoch eskalujúceho napätia medzi oboma krajinami a sérii útokov na ropné tankery v Perzskom zálive Irán vo štvrtok ráno zostrelil americké bezpilotné prieskumné lietadlo. Incident vyvolal obavy z otvorenej vojenskej konfrontácie.



The New York Times s odvolaním sa na vysoko postaveného predstaviteľa Trumpovej administratívy napísali, že americké lietadlá už boli vo vzduchu a plavidlá zaujali pozície na odvetný útok, čakajúc na rozkaz zaútočiť. Cieľom mali byť iránske radarové a raketové zariadenia.



Útoky boli naplánované na skoré ráno, aby sa minimalizovalo riziko zasiahnutia iránskej armády alebo civilistov, uviedli zmienené americké noviny. Či USA pristúpia k ofenzíve neskôr, nebolo bezprostredne známe.