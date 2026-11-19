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Trump, Putin a Si sa zhodli na reforme OSN a znižovaní jadrových rizík
Historické trojstranné stretnutie troch prezidentov, ktoré sa uskutočnilo na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene, trvalo približne hodinu a pol.
Autor TASR
Šen-čen 19. novembra (TASR) - Prezidenti Číny, USA a Ruska Si Ťin-pching, Donald Trump a Vladimir Putin vydali po štvrtkovom historickom trojstrannom stretnutí v čínskom meste Šen-čen spoločné vyhlásenie. Zaviazali sa v ňom k reforme Organizácie Spojených národov tak, aby mohla „efektívnejšie reagovať na globálne výzvy a plniť svoje základné poslanie, ktorým je udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Zároveň sa dohodli na zvýšení produkcie rafinovaných ropných produktov „v prospech všetkých národov“, a to aj napriek medzinárodným sankciám uvaleným na predaj ruskej ropy. Vyhlásenie okrem toho potvrdzuje „rešpektovanie imunity štátnych predstaviteľov“ a vyzýva Medzinárodný trestný súd, aby „nezneužíval“ svoju jurisdikciu.
„Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov sú Čína, Rusko a Spojené štáty odhodlané presadzovať reformu OSN, aby mohla efektívnejšie reagovať na globálne výzvy a plniť svoje základné poslanie udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.
Tieto tri krajiny zároveň podľa deklarácie plánujú zvýšiť produkciu a dodávky rafinovaných ropných produktov v prospech všetkých národov. Opätovne tiež potvrdili význam stabilných energetických tokov, cituje z vyhlásenia Sky News.
Si, Trump a Putin uznali, že zásada súhlasu štátu a „rešpektovanie imunity štátnych predstaviteľov“ majú prvoradý význam, a zhodli sa na tom, že Medzinárodný trestný súd (ICC) a ďalšie podobné orgány „nesmú zneužívať svoju jurisdikciu“.
Opätovne tiež potvrdili, že „jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť“. Zároveň sa všetky tri krajiny zaviazali, že budú viesť dialóg o znižovaní jadrových rizík a predchádzaní šíreniu jadrových zbraní, dodáva deklarácia.
Historické trojstranné stretnutie troch prezidentov, ktoré sa uskutočnilo na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene, trvalo približne hodinu a pol. Trumpova kolóna sa len niekoľko minút po jeho skončení presunula na letisko a šéf Bieleho domu odletel z Číny.
Zároveň sa dohodli na zvýšení produkcie rafinovaných ropných produktov „v prospech všetkých národov“, a to aj napriek medzinárodným sankciám uvaleným na predaj ruskej ropy. Vyhlásenie okrem toho potvrdzuje „rešpektovanie imunity štátnych predstaviteľov“ a vyzýva Medzinárodný trestný súd, aby „nezneužíval“ svoju jurisdikciu.
„Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov sú Čína, Rusko a Spojené štáty odhodlané presadzovať reformu OSN, aby mohla efektívnejšie reagovať na globálne výzvy a plniť svoje základné poslanie udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.
Tieto tri krajiny zároveň podľa deklarácie plánujú zvýšiť produkciu a dodávky rafinovaných ropných produktov v prospech všetkých národov. Opätovne tiež potvrdili význam stabilných energetických tokov, cituje z vyhlásenia Sky News.
Si, Trump a Putin uznali, že zásada súhlasu štátu a „rešpektovanie imunity štátnych predstaviteľov“ majú prvoradý význam, a zhodli sa na tom, že Medzinárodný trestný súd (ICC) a ďalšie podobné orgány „nesmú zneužívať svoju jurisdikciu“.
Opätovne tiež potvrdili, že „jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy sa nesmie viesť“. Zároveň sa všetky tri krajiny zaviazali, že budú viesť dialóg o znižovaní jadrových rizík a predchádzaní šíreniu jadrových zbraní, dodáva deklarácia.
Historické trojstranné stretnutie troch prezidentov, ktoré sa uskutočnilo na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene, trvalo približne hodinu a pol. Trumpova kolóna sa len niekoľko minút po jeho skončení presunula na letisko a šéf Bieleho domu odletel z Číny.