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Trump: Putin aj Zelenskyj sú otvorení riešeniu vojny na Ukrajine

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump hovoril aj s Putinom, pričom v rozhovore opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine, povedal novinárom zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov.

Autor TASR
Évian 15. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že po telefonátoch s Volodymyrom Zelenským a Vladimirom Putinom by sa „niečo možno mohlo urobiť“ v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Obaja sú tomu otvorení,“ povedal Trump po príchode na summit štátov G7 a doplnil, že v nedeľu „absolvoval dva veľmi dobré rozhovory“, no neposkytol bližšie podrobnosti. „Teraz, keď už máme (Irán) ukončený, sústredíme sa na to (Ukrajinu),“ povedal šéf Bieleho domu.

Ukrajinský prezident v nedeľu diskutoval s americkým prezidentom o vojne, mieri a diplomacii pri príležitosti Trumpových 80. narodenín. „Zaželal som prezidentovi Trumpovi veľa úspechov, predovšetkým v jeho snahe o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. Takisto som sa mu poďakoval za všetku podporu, ktorú Amerika poskytuje Ukrajine,“ uviedol Zelenskyj na platforme X.

Trump hovoril aj s Putinom, pričom v rozhovore opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine, povedal novinárom zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov. Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy. Mierové rokovania Ruska a Ukrajiny uviazli pre nezhody v požiadavkach pre ukončenie bojov.
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