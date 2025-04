Trump: Putin chce mier na Ukrajine

Washington 30. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že si myslí, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin si želá mier na Ukrajine. Trump v rozhovore pre televíziu ABC News taktiež naznačil, že Putin chce ovládnuť celé územie Ukrajiny, ale „kvôli mne to neurobí“, dodal šéf Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump na otázku, či si Putin praje mier, odpovedal: „Myslím si, že áno.“ V rozhovore však podľa ABC pripustil, že Putin sa s ním „zahráva“. Šéf Bieleho domu taktiež zopakoval, že Rusko napadlo Ukrajinu, pretože bol v tom čase v úrade jeho predchodca - Joe Biden.



„Myslím, že keby som vo voľbách nevyhral ja, získal by celú Ukrajinu,“ pokračoval Trump. „A kvôli mne naozaj verím, že je ochotný zastaviť boje,“ dodal.



Americký prezident sa snaží vyvíjaním tlaku donútiť Moskvu a Kyjev, aby uzavreli dohodu. V poslednom čase však prejavuje čoraz väčšiu netrpezlivosť s oboma stranami. Po sobotňajšom stretnutí s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským vo Vatikáne vyjadril domnienku, že šéf Kremľa Vladimir Putin možno „nechce zastaviť vojnu“ a bude s ním treba jednať skrz sankcie.



„Neexistoval žiadny dôvod, aby Putin v posledných dňoch ostreľoval civilné oblasti, mestá a obce raketami,“ napísal Trump v sobotu na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Začína ma to viesť k myšlienke, že možno nechce vojnu ukončiť, len sa so mnou zahráva,“ dodal.



Šéf Kremľa v pondelok navrhol trojdňové prímerie. Ruské jednotky podľa Putina od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája zastavia všetky vojenské akcie. Stane sa tak na počesť 80. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok vyhlásil, že je načase, aby Moskva a Kyjev predložili konkrétne návrhy na ukončenie vojny na Ukrajine. Varoval, že ak nedôjde k pokroku, Spojené štáty nebudú pokračovať v úsilí sprostredkovať dohodu.