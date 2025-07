Trump: Putin je veľmi milý, ale o vojne nahovorí veľa somarín

Washington 8. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v súvislosti s vojnou na Ukrajine nahovorí „veľa somarín“, vyhlásil v utorok na zasadnutí Kabinetu Spojených štátov prezident Donald Trump. Putin je podľa Trumpa v rozhovoroch s ním o konflikte na Ukrajine „celý čas veľmi milý“, ale doteraz to k ničomu neviedlo. Americký prezident zároveň priznal, že ukončiť vojnu na Ukrajine sa ukázalo byť náročnejšie, než pôvodne očakával, a že zvažuje uvalenie ďalších sankcií na Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump dal po nedávnom telefonáte s Putinom verejne najavo, že je z prístupu ruského prezidenta sklamaný. Spresnil, že ich rozhovor nepriblížil prímerie na Ukrajine, s návrhom ktorého Kyjev opakovane súhlasil. Putin v telefonáte vyhlásil, že Rusko neupustí od svojich cieľov na Ukrajine. Rusko prímerie opakovane odmieta s tým, že by Ukrajine iba poskytlo príležitosť skonsolidovať svoje sily, a namiesto toho požaduje trvalé zmluvné riešenie konfliktu so zohľadnením svojich požiadaviek.



„Ak chcete poznať pravdu, Putin nám predhadzuje veľa somarín. Celý čas je veľmi milý, ale ukazuje sa, že to nemá žiaden význam,“ povedal americký prezident novinárom počas zasadnutia vlády v Bielom dome. V súvislosti s návrhom Kongresu zaviesť ďalšie sankcie voči Rusku dodal, že to „intenzívne“ skúma.



Trump ešte v pondelok večer oznámil, že Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšie zbrane, aby sa mohla brániť voči „veľmi tvrdým zásahom“ Ruska. Trump opäť vyhlásil, že s Putinom „nie je spokojný“. Vysvetlil, že Spojené štáty teraz pošlú Ukrajine niektoré „obranné zbrane, pretože Putin nezaobchádza pekne s ľudskými bytosťami a zabíja príliš veľa ľudí“.



Biely dom začiatkom minulého týždňa informoval, že rozhodnutie o pozastavení dodávok niektorých zbraní Kyjevu „bolo urobené s cieľom uprednostniť záujmy Ameriky po tom, ako ministerstvo obrany preskúmalo vojenskú pomoc USA iným krajinám po celom svete“. Pozastavené mali byť dodávky rakiet protivzdušnej obrany, presne navádzaných delostreleckých nábojov i ďalších zbraní.



Na otázku novinárky, kto nariadil minulotýždňové zastavenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine, Trump odpovedal, že nevie. „Prečo mi to nepoviete vy?“ spýtal sa.