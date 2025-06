Trump: Putin opäť rešpektuje USA

Washington 28. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok počas rozhovoru s novinármi vysoko ocenil vyjadrenia ruského prezidenta Vladimíra Putina, týkajúce sa vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom. Napísala to ruská agentúra TASS, od ktorej správu prevzala TASR.



„Vladimir Putin dnes (27. júna) povedal veľmi pekné veci,“ oznámil Trump novinárom neskôr v Bielom dome.



„Opäť rešpektuje našu krajinu. Pred rokom ju nerešpektoval [keď bol prezidentom Joe Biden], to vám môžem povedať hneď teraz,“ uviedol. „Ale Putin rešpektuje našu krajinu, a prezident Si [Ťin-pching] z Číny tiež rešpektuje našu krajinu. [Líder Severnej Kórey] Kim Čong-un rešpektuje našu krajinu. Opäť nás rešpektujú,“ zdôraznil Trump.



„Pred rokom sme neboli krajinou, ktorú by niekto rešpektoval. Mali sme prezidenta, ktorý bol neschopný. A okolo tohto krásneho, mocenského stola sa pohybovali zlí ľudia. Mali, predpokladám, zlé úmysly,“ povedal Trump.



„Svet opäť rešpektuje našu krajinu,“ dodal.



Podľa agentúry TASS Putin nedávno vyhlásil, že vzťahy medzi Ruskom a USA sa začínajú stabilizovať - vďaka Trumpovi. Putin označil Trumpovo úsilie o vyriešenie konfliktu na Ukrajine za úprimné a vyjadril veľký rešpekt voči americkému lídrovi, ktorého považuje za "odvážneho človeka".



Ruský prezident taktiež poznamenal, že medzi kľúčovými inštitúciami boli nadviazané pracovné kontakty a že medzi ministerstvami zahraničných vecí a medzi tajnými službami sú teraz otvorené komunikačné kanály.