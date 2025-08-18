< sekcia Zahraničie
Trump: Putin súhlasil, aby Západ poskytol Ukrajine bezpečnostné záruky
Putin dal podľa Trumpa najavo svoj súhlas na ich spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo v piatok na Aljaške, pričom obaja vyjadrili s výsledkami schôdzky spokojnosť.
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s tým, aby západné krajiny poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky, oznámil v pondelok večer stredoeurópskeho času americký prezident Donald Trump v Bielom dome. Európske štáty podľa neho budú musieť niesť veľkú časť tohto „bremena“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Putin dal podľa Trumpa najavo svoj súhlas na ich spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo v piatok na Aljaške, pričom obaja vyjadrili s výsledkami schôdzky spokojnosť. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili.
O tom, že na summite vznikla dohoda medzi USA a Ruskom na „silných bezpečnostných zárukách“ pre Ukrajinu, hovoril v nedeľu aj Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff v relácii stanice CNN. Vtedy spresnil, že USA a európski spojenci poskytnú Ukrajine bezpečnostné záruky podobné mandátu kolektívnej obrany NATO ako súčasť prípadnej dohody o ukončení vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už vyše tri roky.
„Veľmi významný krok - Putin súhlasil, že Rusko bude akceptovať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, a to je jeden z kľúčových bodov, ktorý musíme zvážiť,“ povedal Trump, keď otvoril rokovania s európskymi lídrami a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome. O otázke záruk a o tom, kto prispeje ako a čím, sa podľa neho bude rokovať. „Myslím si, že európske štáty ponesú veľkú časť bremena. Pomôžeme im a zabezpečíme, aby to bolo veľmi bezpečné,“ dodal americký prezident.
