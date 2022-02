Trump radil Zemmourovi, ako viesť úspešnú predvolebnú kampaň

Paríž 15. februára (TASR) - Kandidát prezidentských volieb vo Francúzsku Éric Zemmour absolvoval asi 40-minútový telefonát s exprezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý mu dal niekoľko rád, ako viesť predvolebnú kampaň.



Ako informovala agentúra AFP, Zemmourov tím vo vyhlásení uviedol, že telefonát s Trumpom bol "dlhý a priateľský" a týkal sa migrácie, bezpečnosti a ekonomických otázok v oboch krajinách.



"Obom ide o to isté - Donald Trump chce, aby Spojené štáty zostali Spojenými štátmi, a Éric Zemmour chce, aby Francúzsko zostalo Francúzskom," uvádza sa vo vyhlásení.



Trump tiež Zemmourovi poradil, aby - ak chce vyhrať voľby - nikdy nemenil svoj postoj a vydržal.



"Nevzdávajte sa. Médiá vás budú považovať za brutálneho. Nikdy sa nemeňte, ak chcete vyhrať. Zachovajte si svoju autentickosť a odvahu," uviedol Trump podľa slov Zemmourovho hovorcu Guillauma Peltiera pre televíziu France 2.



Bývalý americký prezident, ktorého vo voľbách v roku 2020 porazil kandidát demokratov Joe Biden, povedal Zemmourovi, že "húževnatosť a vytrvalosť" sa vyplatia.



Érica Zemmoura by - podľa prieskumu agentúry Ipsos - v súčasnosti v prvom kole volieb podporilo 14 percent opýtaných respondentov.



Podľa prieskumu vedie úradujúci prezident Emmanuel Macron s 24 percentami, za ním nasleduje pravicová kandidátka Valérie Pécresseová so 16,5 percentami.



"Všetkým je jasné, že duel, ktorý sa vo Francúzsku uskutoční, sa odohrá medzi Emmanuelom Macronom a Éricom Zemmourom," povedal hovorca Peltier.



Zemmour nedávno vyzval Európsku úniu, aby postavila múr pozdĺž "všetkých svojich hraníc", aby zabránila vstupu imigrantov. Ide o nápad zjavne inšpirovaný Trumpovým projektom - ktorý sa nikdy nerealizoval - postaviť múr na hraniciach Spojených štátov amerických s Mexikom.



AFP poznamenala, že obálka najnovšej Zemmourovej knihy je nápadne podobná Trumpovmu predvolebného plagátu.



Televízia BFM pripomenula, že pokiaľ ide o kontakty s Trumpom, je Zemmour je úspešnejší ako jeho hlavná konkurentka v krajne pravicovom tábore, Marine Le Penová. Tá v roku 2017 počas predvolebnej kampane zavítala do New Yorku, ale nepodarilo sa jej dohodnúť si schôdzku s Trumpom. Nevyšiel jej ani pokus o jeho "náhodné" zastihnutie v Trump Tower.



Le Penová bola pritom v novembri roku 2016 jednou z prvých politických osobností, ktoré oslavovali víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách. Rovnako ocenila aj víťazstvo priaznivcov vystúpenia Británie z EÚ v referende o brexite.