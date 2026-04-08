Trump: Rokovania o vojne v Iráne budú za zatvorenými dverami

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní.

Washington 8. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že rokovania o vojne v Iráne budú za zatvorenými dverami a „iba jedna skupina zmysluplných ‚BODOV’“ je pre Spojené štáty prijateľná. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Existuje iba jedna skupina zmysluplných ‚BODOV’, ktorá je pre Spojené štáty prijateľná, a my o nich budeme počas týchto rokovaní diskutovať za zatvorenými dverami. Toto sú BODY, podľa ktorých sme sa dohodli na PRÍMERÍ. Je to niečo, čo je rozumné a dá sa od toho ľahko upustiť,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v stredu uviedol, že americká a iránska delegácia pricestujú do pakistanského Islamabadu na nadväzujúce rokovania.
Neprehliadnite

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

J. Hajko z KDH sa vzdáva poslaneckého mandátu