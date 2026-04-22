Trump: Rokovania s Iránom by sa mohli uskutočniť v najbližších 3 dňoch
Autor TASR
Washington 22. apríla (TASR) - Druhé kolo americko-iránskych rokovaní by sa mohlo uskutočniť počas najbližších troch dní. Informoval o tom v stredu denník New York Post s odvolaním sa na anonymné pakistanské zdroje a prezidenta USA Donalda Trumpa, píše TASR.
„Je to možné!“ uviedol podľa New York Post šéf Bieleho domu v textovej správe ako odpoveď na informácie o rokovaniach od ich pakistanských zdrojov. Podľa nich sa druhé kolo rokovaní „očakáva v Islamabade v priebehu nasledujúcich 36 až 72 hodín“.
Trump v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
