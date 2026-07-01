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Trump: Rokovania USA s Iránom boli veľmi dobré
Schôdzka sa konala za účasti sprostredkovateľov o memorande, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode v konflikte na Blízkom východe.
Autor TASR
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Washington 1. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump ocenil v stredu pokrok v rámci nepriamych technických rokovaní medzi USA a Iránom na nižšej úrovni, pričom tvrdil, že krajiny absolvovali v katarskej Dauhe „veľmi dobré stretnutia“.
Schôdzka sa konala za účasti sprostredkovateľov o memorande, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode v konflikte na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Pokiaľ ide o vývoj situácie, denuklearizácia Iránu ide dobre. Mali veľmi dobré stretnutia a uvidíme,“ povedal Trump novinárom pred nástupom do svojho nového lietadla Air Force One, aby odcestoval do Severnej Dakoty.
„Tvrdo sme ich zasiahli... ale vychádzame spolu veľmi dobre,“ povedal o rokovaniach, ktorých cieľom je upokojiť napätie po vzájomných útokoch.
Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnilo 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po jeho ukončení oznámili, že obidve strany sa dohodli na postupe, ktorý by mal do 60 dní viesť k dosiahnutiu konečnej dohody.
Schôdzka sa konala za účasti sprostredkovateľov o memorande, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode v konflikte na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Pokiaľ ide o vývoj situácie, denuklearizácia Iránu ide dobre. Mali veľmi dobré stretnutia a uvidíme,“ povedal Trump novinárom pred nástupom do svojho nového lietadla Air Force One, aby odcestoval do Severnej Dakoty.
„Tvrdo sme ich zasiahli... ale vychádzame spolu veľmi dobre,“ povedal o rokovaniach, ktorých cieľom je upokojiť napätie po vzájomných útokoch.
Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnilo 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po jeho ukončení oznámili, že obidve strany sa dohodli na postupe, ktorý by mal do 60 dní viesť k dosiahnutiu konečnej dohody.